Lo smog delle città, le cattive abitudini di vita sono alla base delle malattie cardiovascolari, anche se molti lo ignorano.

Eppure i dati sono allarmanti. Ogni anno in Europa si registrano oltre 4 milioni di decessi per malattie cardiovascolari, di cui oltre 224mila in Italia e circa 47mila di questi sono imputabili al mancato controllo del colesterolo, uno dei fattori di rischio più importanti per le malattie cardiovascolari che causa per il servizio sanitario nazionale una spesa sanitaria diretta ed indiretta di circa 16 miliardi di euro all'anno.

La prevenzione è fondamentale. Gli screening preventivi, i controlli post patologie salvano, ogni anno, milioni di vite umane, e tutto ciò ha ricadute positive sull’economia, come già detto, sia dei cittadini sia per il Governo.

Dai dati emerge che le malattie cardiovascolari, negli ultimi tre anni hanno ucciso più del Covid. Gli strumenti di prevenzione a disposizione dei cittadini sono innumerevoli. Perfino la tecnologia offre strumenti che salvaguardano la salute e la nostra stessa vita.

Infatti, uno di questi strumenti digitali è il Digital Health Passport, passaporto digitale della salute o Lifesaving. Un servizio nato dalla ricerca tecnologica B-Rewards.

Come funziona? Per qualsiasi malore, il pronto intervento e l’eventuale trasporto in ospedale, molto spesso, significano salvezza. La Digital Health Passport permette al personale medico che ci assiste di conoscere le nostre patologie, le allergie e individuare tempestivamente la terapia adatta. La carta digitale sarà consegnata senza alcun dato inserito. Il cliente inserirà tutti i dati necessari, con l’ausilio di un tutorial che sarà inviato direttamente all’indirizzo mail del cliente subito dopo l’acquisto. Il Customer Service telefonico è sempre attivo e a disposizione per qualsiasi informazione e/o eventuale anomalia del dispositivo.

Tutti gli esperti lo dicono: salvarsi da un infarto, ictus o altra patologia improvvisa è una questione di tempo. Infatti, intervenendo con immediatezza, senza lasciar passare troppe ore, si possono contenere eventuale danni, e spesso si evita la morte.