Il Mercato Immobiliare di Como e provincia continua a crescere pur registrando un aumento dei prezzi.

Si conferma l’interesse per il luxury real estate che catalizza l’attenzione degli investitori stranieri. Se ne parlerà il prossimo 3 luglio a Como alla Conferenza sul Mercato Immobiliare organizzata da RE/MAX Italia.

Il mercato immobiliare residenziale di Como e provincia si conferma vivace e dinamico seppur a fronte di un costante aumento dei prezzi, distinguendosi per la varietà e la qualità delle proprietà che spaziano dalle storiche ville neoclassiche ai moderni rifugi progettati da architetti di fama internazionale. In controtendenza rispetto al calo delle transazioni a livello nazionale, nel 2023 il mercato immobiliare di Como ha registrato un incremento del 2,2% nel numero delle compravendite. Un trend positivo sostenuto, in particolare, dal crescente interesse degli investitori, italiani e stranieri, per l’acquisto di case vacanze e residenze di alto profilo incastonate nel suggestivo scenario del Lago, dove l’architettura tradizionale si fonde armoniosamente con il paesaggio. Questo incontro tra bellezza naturale e patrimonio storico rende il Lago di Como non solo una meta turistica di prim’ordine, ma anche un luogo ideale per chi cerca una residenza esclusiva in un contesto unico.

Questi temi saranno al centro della Conferenza sul Mercato Immobiliare organizzata da RE/MAX Italia, in programma mercoledì 3 luglio 2024 presso il Palace Hotel di Como. L’evento, rivolto ai professionisti del settore e a chi è interessato a esplorare le opportunità nel mercato immobiliare, vedrà la partecipazione di Dario Castiglia, CEO e Founder di RE/MAX Italia, che condividerà un'analisi delle tendenze attuali del real estate in Italia, con un esclusivo focus sul contesto comasco.

Nell’approfondire le dinamiche presenti e future del mercato locale, Castiglia sarà supportato dalle testimonianze di agenti immobiliari da anni operativi sul territorio e dalle analisi effettuate dal Centro Studi di RE/MAX Italia. Secondo i dati più recenti, a maggio 2024 il prezzo medio degli immobili residenziali in vendita a Como ha raggiunto i € 2.098 al metro quadro, segnando un aumento dell'1,55% rispetto all'anno precedente. Prezzi in crescita anche per le locazioni, dove a maggio 2024 si è registrato un incremento del 10,83% anno su anno, raggiungendo quota € 12,69/mese per metro quadro. Nell’ultimo anno, in città le preferenze dei consumatori si sono orientate prevalentemente verso immobili con metrature comprese tra 50 mq e 85 mq (36,5%), seguite da quelle tra 85 mq e 115 mq (29,2%).

Le previsioni per il secondo semestre 2024 indicano una possibile riduzione dei prezzi, con una domanda stabile sostenuta principalmente dagli investitori stranieri provenienti da Svizzera, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito e Francia, interessati alle seconde case, e da quelli italiani focalizzati sull’acquisto di case vacanze, sia in città, sia nelle aree circostanti.

A fare da traino al mercato immobiliare comasco si conferma essere il comparto del luxury real estate. Negli ultimi anni, infatti, il mercato immobiliare sul Lago di Como ha registrato un’interessante evoluzione, diventando un punto di riferimento soprattutto per acquirenti internazionali in cerca di proprietà esclusive con elevati standard di qualità e comfort. Il Lago di Como, incastonato tra le maestose montagne lombarde, è da secoli un simbolo di tranquillità e bellezza. Famoso in tutto il mondo, attira non solo amanti della natura e della storia, ma anche chi è alla ricerca di una residenza che incarni eleganza e raffinatezza. Rispetto al 2023, anche in questo comparto la forte domanda ha determinato un aumento generale dei prezzi delle proprietà (+6,2%), con particolare attenzione per ville esclusive che riflettono un nuovo modo di concepire il lusso: non più solo come espressione di status, ma come ricerca di un’esistenza equilibrata e immersa nella bellezza.

Il panorama immobiliare comasco si presenta, dunque, articolato e ricco di opportunità per i professionisti che desiderano operare con successo nel settore del real estate, potendo contare sulla forza di un network in franchising con oltre 25 anni di esperienza in Italia.

https://franchising.remax.it/conferenza-mercato-immobiliare-3luglio-como