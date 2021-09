È iniziato il conto alla rovescia per le ore 19 (ora italiana) del 14 settembre, momento in cui su via streaming, dall'Apple Park, la società di Cupertino annuncerà i nuovi iPhone e, molto probabilmente, anche il nuovo Apple watch series 7.

Un evento molto atteso, ma anche molto diverso rispetto a quello dell'anno precedente.

I nuovi iPhone 13 saranno disponibili in quattro modelli e potranno essere acquistati fin da subito, senza dover attendere com’è accaduto nel 2020, anche a causa della pandemia.

Il design resta invariato, mentre novità sono da attendersi in relazione al display. Dai rumor si parla di un aggiornamento a 120Hz del processore, più potente, oltre a migliorie nel comparto foto/video.

Ma ormai manca pochissimo all’annuncio, quindi inutile perdersi in spculazioni su novità che potrebbero essere smentite. Non ci resta che attendere e scoprirle direttamente dalla stessa Apple.