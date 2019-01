Sala vuole avere da Inter e Milan una risposta sul nuovo stadio

Il Comune di Milano sta approntando il Piano di Governo del Territorio (PGT) e in relazione a questo vorrebbe sapere che cosa hanno intenzione di fare Milan e Inter riguardo allo stadio di San Siro.

Non una richiesta immotivata, visto che le due società negli ultimi mesi del 2018 avevano dichiarato di aver pensato ad un progetto comune per un nuovo stadio, dando pure l'impressione di preferire la scelta di un rinnovamento del Meazza.

Il sindaco Giuseppe Sala si era detto disponibile e ben felice del progetto. Però, rispetto a quanto in precedenza era stato annunciato, una decisione definitiva Inter e Milan avrebbero dovuto fornirla al Comune entro la fine dello scorso dicembre. Finora, però, le due società non si sono più fatte sentire.

Per Palazzo Marino ci sarebbe l'intenzione di dare San Siro in concessione per 99 anni a Inter e Milan, che poi provvederebbero autonomamente alla sua ristrutturazione in base alle loro esigenze, che richiederebbero anche approvazioni urbanistiche in relazione al quarto anello e all'area commerciale che dovrebbe sorgere sfruttando l'area ex Trotto.

Il Comune di Milano attende una risposta.