Se sei alla ricerca di un modo semplice e gratuito per monitorare la tua attività fisica, le app contapassi sono la soluzione che fa per te. Queste applicazioni, infatti, ti permettono di contare i passi che fai ogni giorno, calcolare le calorie bruciate, la distanza percorsa e altri parametri utili per il tuo benessere. Inoltre, alcune di esse ti offrono anche la possibilità di impostare degli obiettivi personalizzati, visualizzare le tue statistiche, tracciare i tuoi percorsi e condividere i tuoi risultati con i tuoi amici.

Ma quali sono le migliori app contapassi gratis disponibili per Android e iOS? Ce ne sono davvero tante, ma noi abbiamo selezionato per te le 8 più interessanti e funzionali. Si tratta di app che si distinguono per la loro semplicità d’uso, la loro affidabilità, le loro funzioni avanzate e la loro compatibilità con altri dispositivi e servizi. Vediamole insieme:

Pacer: è un’app molto completa e personalizzabile, che ti permette di contare i passi, le calorie, il tempo e la distanza, ma anche di monitorare il tuo peso, la tua pressione sanguigna e il tuo indice di massa corporea. Puoi anche creare dei piani personalizzati, partecipare a delle sfide, unirti a dei gruppi e sincronizzare l’app con Apple Health e Apple Watch.



Google Fit: è l’app ufficiale di Google per il fitness, che ti aiuta a tenere traccia della tua attività fisica e dei tuoi obiettivi. Puoi anche registrare i tuoi allenamenti e visualizzare le statistiche relative alla velocità, alla frequenza cardiaca, al ritmo e al percorso. L’app funziona anche con altri dispositivi e app, come Headspace, Strava, Runkeeper e MyFitnessPal.



Samsung Health: è l’app dedicata agli utenti Samsung, che ti offre una panoramica completa del tuo stato di salute e della tua attività fisica. Oltre a contare i passi, le calorie e la distanza, l’app ti mostra anche la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno, il livello di stress e altri parametri. Puoi anche impostare degli obiettivi, ricevere dei consigli, accedere a dei programmi e sfidare i tuoi amici.



Apple Health: è l’app integrata nei dispositivi iOS, che ti permette di raccogliere e visualizzare i dati relativi alla tua salute e al tuo fitness. Puoi contare i passi, le calorie, la distanza e altri dati, ma anche registrare le tue abitudini, come il sonno, l’alimentazione e il relax. L’app si sincronizza anche con altri dispositivi e app, come l’Apple Watch, il Pedometro e il Nike Run Club.



L’app Fitbit: è l’app ideale per i fan di Fitbit, il famoso braccialetto intelligente per il fitness. Con questa app, puoi contare i passi, le calorie, la distanza e altri dati, ma anche monitorare il tuo sonno, il tuo battito cardiaco, il tuo peso e il tuo indice di massa corporea. Puoi anche impostare degli obiettivi, ricevere dei feedback, partecipare a delle sfide e condividere i tuoi progressi.



MapMyWalk: è un’app pensata per chi ama camminare, correre o andare in bicicletta. Con questa app, puoi tracciare i tuoi percorsi su una mappa, visualizzare le statistiche relative alla velocità, al tempo, alle calorie e alla distanza, ricevere dei suggerimenti per migliorare le tue prestazioni e condividere le tue attività con i tuoi amici. L’app si integra anche con altri dispositivi e app, come il Garmin, il Polar e il Fitbit.



Accupedo: è un’app semplice e intuitiva, che ti permette di contare i passi, le calorie, la distanza e il tempo. Puoi anche visualizzare le tue statistiche giornaliere, settimanali e mensili, tracciare i tuoi percorsi su una mappa, scegliere il tipo di attività tra camminata, corsa o ciclismo e impostare il rilevamento del movimento.



StepsApp: è un’app elegante e colorata, che ti mostra i passi, le calorie, la distanza e il tempo in modo grafico e animato. Puoi anche impostare degli obiettivi, monitorare i tuoi progressi, controllare i tuoi dati storici e condividere i tuoi risultati con i tuoi amici. L’app si sincronizza anche con Apple Health e Apple Watch.



Queste sono le 8 app contapassi gratis che abbiamo scelto per te, ma ce ne sono molte altre che potresti provare. L’importante è che tu trovi quella che si adatta meglio alle tue esigenze e alle tue preferenze, e che ti aiuti a mantenerti in forma e a migliorare la tua salute. Se vuoi approfondire l’argomento e scoprire altre app contapassi gratis, ti consigliamo di visitare il blog Risorse dal Web, dove troverai tanti articoli interessanti e utili sul mondo della tecnologia e del web. Buona lettura e buona camminata!