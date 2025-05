"Alla fine, lo sapete che io, co' 'sto cavolo de spredde, nun c'ho mai fatto 'na religgione, eh... nun è che te dice quanto è tosta 'na Nazione, però te dà 'n'idea de come ce guardeno li mercati. E oggi, vedi'n po', 'o spredde sta sotto li100 punti bbase! Che vòr dì? Che li titoli de Stato nostri, quelli 'taliani, so' visti manco fossero oro zecchino, più sicuri pure de li titoli tedeschi! Nun ce se crede!"

È questo quello che la sora premiere Giorgia Meloni ha detto oggi alla Camera rispondendo all'interrogazione presentata dalla deputata di IV, Maria Elena Boschi? Più o meno... il resoconto diffuso dagli stenografi dell'Aula è il seguente (sempre pronunciato in romanesco):

"In ultimo, voi sapete che io non ho mai reputato lo spread un totem della reale forza economica di una Nazione, però fotografa una valutazione dei mercati. Lo spread oggi è sotto i 100 punti base. Significa che i titoli di Stato italiani vengono considerati più sicuri dei titoli di Stato tedeschi. Direi insomma che una riforma importante che ha fatto questo Governo, perché nella vostra interrogazione chiedevate delle riforme economiche, sia stata quella della serietà..."



Ma davvero Meloni crede che se i titoli di Stato italiano siano sotto quota 100 debbano essere considerati più sicuri di quelli tedeschi? Purtroppo sì, visto che lo ha detto in Parlamento. La realtà, ovviamente, è ben diversa come sottolineava il ministro Giorgetti che, seduto a fianco, nel momento in cui ha sentito fare tale affermazione ha cominciato ad ondeggiare per esprimere tutta la sua perplessità.

Infatti, se lo spread BTP-Bund è 90 punti base (0,90%), significa che il rendimento del BTP italiano a 10 anni è 0,90% più alto rispetto al rendimento del Bund tedesco a 10 anni.

Esempio pratico:

Supponiamo che il rendimento del Bund tedesco sia del 2,50%, allora il rendimento del BTP italiano sarà 2,50% + 0,90% = 3,40%.

Che cosa significa tutto ciò o, come direbbe Meloni... "che vor di'"?

Vuol dire che la presidente del Consiglio non conosce né la valutazione, né il rendimento dei titoli di Stato... e pretende di dare lezioni alle opposizioni! È questa la serietà del governo Meloni.