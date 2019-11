Arriva da Catania una brutta storia che per fortuna ha avuto un lieto fine.

Un uomo di 44 anni ha insultato, minacciato e preso a schiaffi la moglie, 37enne, mentre la loro figlia di 15 anni stava registrando l'audio dell'accaduto.

Nella registrazione si sente il marito apostrofare la moglie in questo modo "non vali nulla come donna, sei pazza, non sai fare né la donna, né la madre", prima di prenderla a schiaffi e lanciarle contro delle stoviglie.

La ragazza ha inviato l'audio della registrazione alla sorella maggiore, che abita altrove, che ha chiamato i Carabinieri che prontamente ha fatto intervenire una pattuglia del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale.

Una prova di coraggio da parte delle figlie che ha permesso di arrestare il padre, che adesso si trova ai domiciliari nell'appartamento della famiglia di origine.