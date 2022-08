In una indagine, il Codacons ha messo a confronto prezzi e tariffe di un paniere di beni e prestazioni nelle principali città italiane. In base ai risultati registrati, Milano risulta la città più cara.

Per riempire il carrello della spesa nel capoluogo lombardo si spendono circa 116 euro, il 17,7% in più rispetto alla media nazionale e il 54% rispetto a Napoli la città più economica d'Italia, dato che gli stessi prodotti possono essere acquistati per 75 euro.

Alcuni esempi. Il petto di pollo più economico si trova a Pescara (in media 8,82 euro al kg), le alici più care a Roma (9,71 euro al kg), mentre il salmone a Milano arriva a costare quasi 30 euro al kg.

In relazione ai servizi - dentista, lavanderia, parrucchiere, ecc. - la città dove si spende di più è Aosta, con una media di 458 euro, il 29,7% in più rispetto al resto d'Italia.

Tra le città più costose vi sono anche Trento e Bologna, mentre tra le più economiche, oltre a Napoli, troviamo anche Pescara e Palermo.