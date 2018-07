Danilo Seclì, il nuovo singolo è "Don't Go", prodotto con Luca Guerrieri

Il nuovo singolo di Danilo Seclì è "Don't Go", una cover di classico degli Yazoo prodotta con il dj producer toscano Luca Guerrieri. Dopo l'energia e le percussioni di "Tusama", una traccia prodotta insieme a Dario Nunez, Danilo Seclì torna quindi a proporre un brano del passato in una nuova versione. "Quando si toccano i capolavori si ha sempre una certa responsabilità, ma visto che con 'Master Blaster' (un classico di Stevie Wonder, ndr) è andata piuttosto bene, insieme a Luca Guerrieri abbiamo voluto riportare sul dancefloor una melodia e un riff indimenticabili", racconta Danilo. Quella del 2018, per questo artista è un'estate piena di dj set al Samsara Beach, tra Riccione, Gallipoli e durante le date date del Samsara Tour. Tra l'altro, visti i ritmi latini di questo periodo, puntare sugli anni '80 sembra proprio andare contro la tendenza del momento. "Il punto è che amo ogni tipo di musica. Ho sempre amato l'essenzialità degli anni '80, che è infatti in qualche modo presente in tutto 'Reverse', il mio album dello scorso anno... Ma è stato anche un grande piacere remixare un brano latin come "Canta Canta", di Shorty, uno dei grandi successi di questa estate. La mia è una versione 'da pista', perfetta per ballare". Oltre che nella versione originale "Don't Go" è disponibile anche in due remix, uno curato da Luca Guerrieri e uno da Danilo Seclì, entrambi decisamente adatti al dancefloor. Il brano, uscito da poche ore su Double Visione Studio Records, è già supportato da Benny Benassi, viene proposto da radio nazionali come Radio 105 ed m2o ed è in ottima posizione nella chart iTunes.

Luca Guerrieri x Danilo Seclì - Don't Go

Danilo Seclì è ormai da tempo uno dei punti di riferimento musicali della scena dance salentina. Nato nel 1982 a Galatina (LE), inizia la sua carriera a soli 14 anni, in una radio locale. Da sempre predilige la house, ma nei suoi dj set c'è sempre spazio per tutte le sfumature di quella musica da ballo che sa emozionare o almeno mettere il sorriso. Dal 2007 ogni estate è al Samsara Beach di Gallipoli (LE), spiaggia simbolo del divertimento in tutta Italia e non solo (da maggio 2016 è presente anche a Budva, in Montenegro). A fine marzo 2017 esce "Re<erse" il suo primo album solista, un progetto musicale che sta perfettamente a metà tra pop e dance. "L'album è una sorta di circolo e ricircolo, di vita e di musica", racconta Danilo Seclì. "E' un ciclo che racconta le emozioni che tutti viviamo e riviviamo ancora grazie alla musica". Nel novembre '17, invece, esce "Push" brano interpretato da Sam che segna una evoluzione sonora, mentre a febbraio 2018 è la volta di "Mi Piace Ballare", seguita a maggio è arrivata "Tusama" e luglio da "Don't Go", una cover del classico degli Yazoo prodotto con Luca Guerrieri.

Dal 2011, poi, Danilo Seclì coordina Salento Calls Italy, progetto collettivo che mette insieme il meglio delle diverse anime della scena musicale del Salento. Tra i tanti, ha collaborato con i Sud Sound System e remixato Froggy Mix ft. Snoop Dogg - C' Est Party con Marco Santoro. Dopo tre album di successo ("Salento Calls Italy" del 2011, "Salento Calls Italy 2.0" del 2013 e "Over the Rainbow" del 2014), tante collaborazioni (Froggy mix con Snoop Dogg, Cesko & Puccia, Mad Dopa ft Clementino & Don Rico, BoomDaBash, Manu Funk & Blandini, Marco Santoro & Luca Bovino) e veri successi come "Por La Noche", nella primavera 2015 è uscito Danilo Seclì ft. Sud Sound System - "Festa", un vero inno all'estate e al divertimento realizzato con la band salentina più storica. Spesso Seclì pubblica musica su label internazionali come Soleado, Jango, Casa Rossa, Smilax, Molto e A-gain, mentre con la sua etichetta, Miusika Records, scopre nuovi talenti come Sisto ed F Beatz. Nell'estate 2016 esce invece Salento Calls Italy Collection, il meglio del progetto con tre nuove tracce.

Tra agosto ed ottobre dello stesso anno escono tre remix importanti: su Sony Music la sua versione di "Ashes", il nuovo singolo di Sergio Sylvestre, il talento lanciato dal Samsara Beach vincitore di Amici. Danilo realizza poi una una sua versione di "Que Pasa"di Federico Scavo - "Que Pasa" e remixa "Best Of The Best", brano realizzato da Anthony B feat Capleton, Sizzla & Jah Clarity, artisti simbolo della scena reggae. Come produttore Danilo Seclì ha conquistato più volte la top 20 di Beatport ed i suoi brani sono stati supportati da colleghi conosciuti in tutto il mondo come Bob Sinclar, Robbie Rivera, Federico Scavo, Luca Guerrieri e Marco Santoro. Seclì ha poi diviso la console con star del calibro di Alesso, Major Lazer e Benny Benassi ed i suoi dj set vanno spesso in onda su network nazionali come Radio 105 ed m2o.