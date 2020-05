L'Istat ha pubblicato i dati di un'indagine condotta nella Fase 1 dell'emergenza Covid-19, nel periodo dal 5 al 21 aprile 2020, per misurare comportamenti e percezioni dei cittadini in pieno lockdown.

I primi risultati pubblicati questo lunedì sono quelli relativi al rispetto delle misure adottate dal Governo e al clima respirato all'interno delle famiglie.

In base al risultato, 3 cittadini su 4 si sono espressi positivamente in relazione al clima familiare vissuto durante la Fase 1.

Alta la fiducia espressa sia nei confronti del personale medico e paramedico del Servizio Sanitario Nazionale, con un punteggio medio pari a 9 in una scala da 0 a 10, sia quello nei confronti della Protezione civile, pari a 8,7.

Inoltre, il 91,2% dei cittadini ha considerato utili le regole imposte dal Governo per contrastare l'evoluzione della pandemia, mentre l'89,5% ha percepito come "chiare" le indicazioni su come comportarsi per contenere il contagio.





Al seguente indirizzo è possibile consultare i risultati dell'indagine:

www.istat.it/it/files//2020/05/Reazione_cittadini_lockdown.pdf