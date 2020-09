L’Archivio Centrale dello Stato inaugura una mostra sulla creatività delle donne, inventrici, illustratrici, registe, scienziate, testimoniata in alcuni fondi archivistici conservati dall’Istituto: l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l’Ufficio Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica, il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il percorso documentario, che spazia in diversi settori di attività tra la fine dell’Ottocento agli anni ’80 del Novecento, invita a rivolgere lo sguardo e ad esplorare una presenza spesso ignorata, una storia poco conosciuta, che le carte d’archivio rivelano come estremamente ricca e variegata.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, che quest’anno invitano a riflettere sul tema “Heritage and Education: Learning for Life”, uno spazio particolare sarà dedicato a Maria Montessori, pedagogista, filosofa, scienziata, nel 150° anniversario della sua nascita.

Alla realizzazione della mostra hanno collaborato studenti del Liceo Classico e Scientifico Socrate nel quadro dei PCTO 2020.

Nelle giornate si svolgeranno visite guidate dell’Istituto della durata di 1h, su prenotazione e per un massimo di 10 persone a visita.



Sabato 26 settembre

Orari di inizio della visita: ore 15.00 (max 10 persone )– ore 16.00 (max 10 persone) – ore 17.00 (max 10 persone)

Domenica 27 settembre

Orari di inizio della visita: ore 10.00 (max 10 persone) – ore 11.00 (max 10 persone – ore 12.00 (max 10 persone)



Per prenotare le visite guidate: acs.urp@beniculturali.it

Locandina e Comunicato sono visionabili sul sito istituzionale alla pagina:

www.acs.beniculturali.it/26-e-27-settembre-giornate-europee-del-patrimonio-2020/

Archivio Centrale dello Stato

Piazzale degli Archivi, 27

00144 Roma

https://www.acs.beniculturali.it​



