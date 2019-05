A Tromello Eletto Gianmarco Negri il primo sindaco transgender d'Italia

Nel piccolo Comune di Tromello, 3700 abitanti a circa 20km a nord ovest di Pavia, è stato eletto alla carica di Sindaco Gianmarco Negri.

Avvocato penalista, 40enne, appoggiato da una lista civica di sinistra, CambiaMenti per Tromello, l'avvocato Negri (37,54% delle preferenze) ha battuto il vice sindaco uscente (23,16%) e il candidato della Lega (25,79%).

E di questi tempi, battere un rappresentante della Lega è già una notizia, ma non l'unica. Infatti, Da molto tempo il neo sindaco si batte per i diritti civili delle persone transgender, anche per un motivi personale.

Da 4 anni Negri ha mosso i primi passi per diventare uomo come lui stesso ha raccontato in Tv a giugno dello scorso anno, ospite di "Love me gender", programma condotto da Chiara Francini su Laeffe.