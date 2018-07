Le principali tecniche di abbinamento cibo vino: la Scuola Inglese

Tra le tecniche di abbinamento tra cibo e vino più affermate, la Scuola Inglese rappresenta la terza via. Se la Scuola Italiana si distingue per complessità di proposte e metodi (cinque, se si considera il Metodo Mercadini), e se la Francese spicca per la rigidità delle regole che enuncia, la Scuola Inglese offre come unico metro di giudizio per stabilire gli abbinamenti il proprio gusto personale.

Canonizzata da Cyril ed Elizabeth Ray nel libro Wine with Food (Sidgwick & Jackson Ltd, 1975), la Scuola Inglese fonda la propria struttura su due principi base: un innato senso del gusto del gourmet che si pone di fronte alla tavola, e una grande competenza enologica. Questo metodo, ovviamente, scopre il fianco a vari possibili errori, specialmente per chi si avvicina al mondo del vino da principiante (e sovrastima le proprie competenze).

Ecco alcune curiosità e un approfondimento sulla Scuola Inglese, uno dei principali metodi di abbinamento tra cibo e vino al mondo.