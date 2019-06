70 migranti sbarcano in Puglia sulla costa di fronte ad Avetrana

A dispetto di quanto urla nelle piazze il ministro dell'Interno, gli sbarchi di migranti in Italia, che non si erano mai fermati prima, continuano tuttora. Lunedì mattina, in Puglia, a Torre Colimena, a poco più d 40 km in linea d'aria a sud di Taranto, sono sbarcate 70 persone, in gran parte provenienti dal Pakistan. Tra queste vi sono anche una ventina di minorenni.

I migranti, dopo essere sbarcati, sono stati accolti temporaneamente nello stadio comunale della vicina Avetrana, dove è scattata la solidarietà della popolazione locale che ha offerto loro i primi generi di conforto, con alcuni ristoranti della zona che hanno preparato anche dei pasti caldi.

I migranti verranno trasferiti prima all'hotspot di Taranto per essere identificati e da lì nei centri di accoglienza.