Merda di Città

I Ctrl+z sono una giovane band nata da un’idea di Claudio Salvucci (voce e testi), Massimiliano Santamato (basso) e Giulio Chirico (chitarra) nel 2019.

Il progetto ha preso slancio nell’estate del 2021 con l’ingresso nella formazione di Giuseppe Covelli (batteria) e Claudio Lacalamita (chitarra).

Il simbolo Ctrl+z (che in informatica è la combinazione di tasti utile per attivare la funzione annulla in un software) racchiude un po’ la storia della band. Il progetto è nato, infatti, dalla volontà dei cinque membri che, pur avendo retroterra musicali molto diversi tra loro, per amore della musica, hanno deciso di uscire dalla zona di comfort e“annullare” la loro esperienza pregressa per fondere i diversi stili e creare un sound originale che li accomuni tutti. I Ctrl+z si ispirano a generi eterogenei che vanno dal rock al reggae, all’hip hop, al rap hardcore, al grunge, all’indie con l’intento comune di allargare il più possibile i propri orizzonti musicali, evolvere ed inventare nuove canzoni inedite.

Nell’ottobre 2022 vincono il 2 Mari Song Contest strappando così il biglietto per partecipare a Sanremo Discovery.





I Ctrl+z sono:

Claudio Salvucci cantante e paroliere nato a Macerata il 14 novembre 1988. Attraverso la break dance entra in contatto sin da giovanissimo con gli ambienti dell’hip-hop e del rap hardcore del centro Italia. A 18 anni fa la sua prima esperienza nella musica scrivendo e registrando alcuni brani hardcore con artisti emergenti della scena marchigiana. Successivamente fonda il gruppo Sleimers (Alternative Rock) con cui ha registrato un album e ha girato tra Abruzzo e Marche per varie date tra il 2012 ed il 2018 vantando aperture importanti tra cui Ian Paice (Deep Purple), Eiffel 65, Sud Sound System, Modena City Ramblers e molti altri.

Massimiliano Santamato bassista nato a Bari il 20 marzo 1974. Forma diverse band di inediti negli anni, i generi spaziano tra rock progressive, hard rock, metal, blues, glam, post punk, musica mediterranea e minimal. Ha gravitato nella Hot Dog Band (Elvis Tribute Band) e ad oggi suona nella Electric Company U2 Tribute Band.

Tra il 1995 e il 2001 viaggia in tournée con la band di inediti Satura Lanx nei centri sociali in giro per l’Italia. Vanta alcune jam con Ivano Zanotti.

Partecipa al Bitonto Blues Festival con la Blues Trouble Band.

Giuseppe Covelli batterista nato a Bari il 18 settembre 2002. Si può dire che sia un batterista nato, infatti, inizia a suonare la batteria elettrica a 9 anni. Grazie all’aiuto del padre, percussionista dei Suoni Mudù, riesce a trovare il suo groove naturale.

Ha suonato con Suoni Mudù, U’ Papun, Bari Jungle Brothers, Reverendo, Rhomanife, Hekima, Redshot e altri membri del panorama musicale alternativo. Ha preso lezioni dai maestri: Rino Corrieri, Antonio Di Lorenzo, Mirella Sasso, Roberto Gatto, Silvestro Sabatelli.

Nel 2020 partecipa alle incisioni di alcuni brani dall’album UNO di Reverendo (Amianto, Briciole feat J-Ax, Il sale in gola, Chiedo Perdono).

Nel 2021 partecipa al docu-spettacolo di Reverendo “Briciole”.

Claudio Lacalamita chitarrista nato a Terlizzi il 22 novembre 1986. Suona in diverse band rock e in particolare con Les Zaraff.

Giulio Chirico chitarrista nato a Terlizzi l’1 novembre 1986. Suona tra il 2005 e il 2007 in una band rock progressive chiamata Artemisia (fondata con il bassista Massimiliano Santamato) poi, fa esperienza con un gruppo reggae e poi con un trio gipsy jazz dal 2017 al 2019.





Perché Merda di Città.

Quale è la città di Merda? Perché?

In realtà non c’è nessuna città contro cui imprecare ma ogni tanto prendersela con qualcosa di intangibile è davvero liberatorio. Questa canzone non ha la pretesa di essere poetica, impegnata o profonda ma è solamente la descrizione delle una delle mille serate storte in cui tutti ogni tanto ci siamo trovati (qualcuno più spesso di altri). Serate che iniziano male e finiscono peggio che culminano in quel senso di aver buttato via tempo e soldi parlando e bevendo con persone che non ti appartengono ma si sentono in dovere di scaricarti addosso qualsiasi loro malumore senza neanche guardarti in faccia.

Vabbè oh, un mio normalissimo venerdì sera in pratica!





Testo:

E c'ho un carattere di merda, va bene

Che ne risente la mia vita sociale

Per una volta che c'ho voglia di uscire

Piove pure, cominciamo male

Ma in questa merda di città

Magari una giusta ne va

Dai che la prossima va

Scendo le scale di corsa

Si tre alla volta

Scendo in strada e mi sbatto dietro la porta

Troppo tardi mi sa

Sento una voce che fa

Claudio cazzo l'affitto che sei indietro anche sta volta

Neanche due passi e già mi faccio i conti in tasca

Con sti due spicci non ci scappa una serata

E mi ritrovo rinchiuso dentro al solito bar

Ci facciamo una bevuta

Poi dopo ci si pensa

Ma in questa merda di città

Magari una giusta ne va

Dai che la prossima va

Ma in questa merda di città

Magari una giusta ne va

Si che la prossima va

Il bar è vuoto

Che bella notizia

Mi ritrovo la mia birra

Con due battute di rito al barista

La mando giù

Mi schiocco la lingua

E per chiudere il cerchio del vizio mi accendo una siga

Ma dura poco

Sento sulla spalla due dita

E gli occhi al cielo

Chi cazzo è 'sta piattola

E mentre sento Claudio come ti va la vita

In testa una voce grida

Scappa che è una trappola

Ma in questa merda di città

Magari una giusta ne va

Dai che la prossima va

Ma in questa merda di città

Magari una giusta ne va

Si che la prossima va

Ed era Ahmed

Che attacca con le solite pare

Che con quello stipendio non riesce neanche a campare

E poi c'è Jack

Col cane che sta male

Due minuti fuori e, cazzo, già mi vorrei sparare

E diventa un esercizio di stile

Fuori il sorriso

E nascondi la Bile

E mentre resto seduto

In silenzio bevo e penso

In mezzo a tutta sta gente io mi sento un alieno

È come un tarlo che mi scava nella testa

Diciamo solo una cosa sempre la stessa

Che i miei problemi valgon doppio punto e basta

Quale animale sociale

Sono una bestia

Ma in questa merda di città

Magari una giusta ne va

Dai che la prossima va

Ma in questa merda di città

Magari una giusta ne va

Si che la prossima va

Ma in questa merda di città

Magari una giusta ne va

E dai che va

Si che va