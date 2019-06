A Bellaria Igea Marina MOGOL racconta MOGOL

La giornata evento con Mogol sulle note di Lucio Battisti, Mina, Lucio Dalla e i grandi successi dell’autore italiano con Monia Angeli e Stefano Nanni.

Spazio anche alla formazione per cantanti, musicisti e band con

Il Cammino del POP, da Bob Dylan a Ed Sheeran

Lunedì 24 giugno - Bellaria Igea Marina (RN) Concerto Spettacolo e Masterclass. INGRESSO GRATUITO.

Una giornata evento nel segno di MOGOL è quella che si terrà il 24 giugno 2019 a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, in cui uno dei più grandi autori italiani proporrà un doppio appuntamento: uno al mattino alle ore 11.00 presso il Palazzo del Turismo con Il Cammino del POP, da Bob Dylan a Ed Sheeran, e uno la sera, alle ore 21.00 al Porto Canale di Bellaria Igea Marina, con un concerto sulle note di Lucio Battisti e non solo.

Il più grande poeta della musica italiana, fra parole e tanta musica, racconterà i suoi più grandi successi, eseguiti dalla cantante Monia Angeli e dal pianista Stefano Nanni: non solo Battisti, ma anche Mina, Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, Lucio Dalla e molti altri.

Ad aprire la giornata alle ore 11.00 presso il Palazzo Del Turismo di Bellaria MOGOL proporrà a musicisti, cantanti e band IL CAMMINO DEL POP: una Masterclass, un vero e proprio momento di alta formazione per tutti, tenuta da Mogol sul cammino del pop da Bob Dylan a Ed Sheeran. In occasione della Masterclass, che fa parte del terzo campus Bim Music Academy organizzato da Monia Angeli e Associazione Quattro Quarti in collaborazione con Fondazione Verdeblu e il Comune di Bellaria Igea Marina, sarà possibile acquistare in anteprima (uscirà il 27 giugno) il libro "Gli ambiti della didattica del cantante moderno" scritto da Monia Angeli con la prefazione di Mara Maionchi edizioni ETS.

Prima dell’incontro con Mogol, si esibiranno i ragazzi partecipanti allo stage musicale con Massimo Moriconi, Gianluca Nanni, Stefano Nanni e Monia Angeli.

Per partecipare allo stage musicale che si terrà dal 22 al 25 giugno presso il Palazzo del Turismo: tel 3284599812 o info@bimmusic.it