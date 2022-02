Questa settimana si disputeranno i quarti di finale di Coppa Italia. Il primo incontro questo martedì, alle 21 a San Siro tra Inter e Roma. Mercoledì, sempre nello stesso stadio e allo stesso orario saranno di scena Milan e Lazio.

Gli altri due incontri giovedì: alle 18, a Bergamo, Atalanta - Fiorentina; alle 21 a Torino, Sassuolo - Juventus.



Per Inter e Roma, dal 2004/05 è la 13ª sfida in Coppa Italia, con sette successi nerazzurri contro i quattro giallorossi,

due i pareggi. Nelle ultime sette occasioni in cui Inter e Roma si sono incrociate in Coppa Italia, sempre tra quarti di finale, semifinale e finale, c'è stato un sostanziale equilibrio: tre successi per parte e un pareggio.

Inter e Roma si sono affrontate quattro volte ai quarti di finale di Coppa Italia e in tre occasioni i nerazzurri hanno passato il turno, unica eccezione il 1986, anno in cui i giallorossi vinsero poi il trofeo.

Dopo tre eliminazioni consecutive ai quarti, l'Inter ha superato gli ultimi due disputati e non passa il turno per tre edizioni di fila dal 2011 (otto in quel caso).

La Roma è stata eliminata nelle ultime due occasioni, quando ai quarti fu battuta 7-1 dalla Fiorentina (2019) e 3-1 dalla Juventus nel 2020). I giallorossi non vengono eliminati in tre edizioni di fila in questa fase dal 2001/02, quando arrivarono a quattro.



Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi nove confronti con la Lazio in Coppa Italia (ottenendo 3 pareggi e 5 sconfitte) e ha mancato l'appuntamento con il gol in tutte le ultime cinque sfide: facendo così registrare la striscia più lunga di gare senza reti contro una singola avversaria in questa competizione.

Dopo aver vinto cinque delle prime sette partite casalinghe contro la Lazio in Coppa Italia (1N, 1P), il Milan è riuscito a ottenere un solo successo nelle ultime sei (1N, 4P).

Milan e Lazio si sono incrociate tre volte nei quarti di finale di Coppa Italia: i rossoneri sono passati nelle prime due occasioni (2002 e 2012) venendo poi eliminati nel 2015, anno in cui i biancocelesti raggiunsero la finale sotto la guida di Stefano Pioli.

La Lazio è stata eliminata nelle ultime due occasioni in cui ha giocato i quarti di finale di Coppa Italia, contro Napoli e Atalanta.



Atalanta e Fiorentina si sono affrontate 10 volte in Coppa Italia: con i bergamaschi che hanno vinto due delle sfide, mentre sei sono stati i successi viola, due i pareggi.

Nell'unica occasione in cui Atalanta e Fiorentina si sono incrociate ai quarti di finale di Coppa Italia è stata la Fiorentina a passare il turno, nel 1998/99.

L'Atalanta ha perso solo una delle quattro sfide casalinghe contro la Fiorentina in Coppa Italia, nella gara di ritorno della Finale del 1996.

L'Atalanta ha vinto 16 delle ultime 17 sfide interne di Coppa Italia, con l'unica eccezione rappresentata dalla sconfitta del gennaio 2018, in semifinale contro la Juventus. Inoltre, ha passato il turno nelle ultime tre occasioni in cui ha partecipato ai quarti di finale di, dopo essere stata eliminata nelle precedenti cinque partecipazioni a questa fase del

torneo.

La Fiorentina ha perso tre delle ultime quattro partite disputate nei quarti di finale di Coppa Italia, unica eccezione nel 2019.



Juventus e Sassuolo non si sono mai incrociate in Coppa Italia. In tutte le altre competizioni, Juventus e Sassuolo si sono affrontate in 17 occasioni: il bilancio vede 12 vittorie bianconere, tre pareggi e due successi neroverdi, incluso quello nella sfida più recente dello scorso ottobre in Serie A.

Dalla stagione 2006/07, nessuna squadra ha partecipato più volte ai quarti di finale in Coppa Italia rispetto alla Juventus (14) e nessuna ha passato questo turno più volte dei bianconeri (nove).

Il Sassuolo parteciperà per la prima volta ai quarti di finale di Coppa Italia; in precedenza i neroverdi si erano fermati cinque volte agli ottavi, tra il 2015 e il 2021, subendo sempre almeno due gol (vittoria 1-0 contro il Cagliari negli ottavi di questa edizione).

Dopo una serie di tre pareggi consecutivi nel 2020, la Juventus ha vinto cinque delle ultime sei partite di Coppa Italia disputate tra il 2021 e il 2022 (1 pareggio), realizzando almeno due reti.

Il Sassuolo ha perso le ultime quattro trasferte giocate in Coppa Italia e ha subito sempre due gol; in generale i neroverdi hanno vinto solo due delle 11 gare esterne giocate nella competizione, facendo registrare 1 pareggio e 8 sconfitte.