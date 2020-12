Il Veneto inaugura le restrizioni anti Covid per le feste di Natale. Attualmente in zona gialla, come ricordato dal presidente Zaia nell'odierna conferenza, l'andamento del contagio nella regione e in tutto il nord est è preoccupante e richiede dei provvedimenti che ne limitino la diffusione, anche perché il numero dei ricoverati è già adesso ai livelli di guardia.

Se, a causa delle attività legate alle festività, contagi e ricoveri dovessero aumentare, il Veneto avrebbe problemi con le terapie intensive dove il numero dei ricoverati, già adesso, si avvicina ai 400.

Quali saranno i nuovi provvedimenti di Zaia? Dal 19 dicembre al 6 gennaio, nonostante la zona gialla, il Veneto chiuderà i confini comunali a partire dalle ore 14, mantenendo però inalterate le misure esistenti relative a tutte le attività produttive e commerciali, che pertanto rimarranno aperte fino alle 21.

L'orario relativo al divieto degli spostamenti tra comuni, che in pratica fa diventare il Veneto una quasi zona arancione, è stata concordata, secondo quanto dichiarato da Zaia, con i sindaci delle principali città della regione.