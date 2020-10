In questo inizio di settimana la quotazione dello zucchero grezzo è salita fino a raggiungere i 15 centesimi, ovvero il prezzo massimo degli ultimi 8 mesi.

Tuttavia, adesso c'è mota attenzione riguardo alla decisione dell'India sui sussidi per le esportazioni relative a quella materia prima, scaduti lo scorso settembre e che avevano permesso livelli di esportazione record.

Inoltre, non bisogna neppure dimenticare che il mercato dello zucchero è influenzato anche dall'export del Brasile che sta beneficiando di una maggiore produzione interna, di una minore offerta da parte di paesi concorrenti e di un tasso di cambio favorevole.

Infine, con l'attuale prezzo del greggio, molto basso rispetto alla media degli anni scorsi, l'utilizzo di carburanti alternati come etanolo e biodiesel è diventato scarsamente conveniente. Per tale motivo, la canna da zucchero è stata utilizzata in massima parte per essere trasformata in zucchero raffinato.