La ricetta presentata oggi è un contorno chiamato porri con formaggio e pancetta al miele. Si tratta, ovviamente, di una tipica ricetta natalizia.



Ingredienti per 4 persone

6 porri

Circa 1 kg di patate

130 g di ricotta

30 g di parmigiano

1 noce moscata, 20 g di miele Sale e pepe a piacere

50 g di pancetta

Pangrattato , a piacere

2 spicchi d'aglio

40 g di caciocavallo

1 peperoncino

Menta

Olio extravergine di oliva

Burro

1 arancia

Prezzemolo

Vino consigliato Fiano di Avellino

Come preparare il formaggio e la pancetta con il miele

Per prima cosa, tritare la menta, l'aglio, il prezzemolo e il peperoncino. Una volta fatto questo, rosolare il pangrattato della ricetta con le erbe tritate, aggiungere circa 20 g di burro e 1 cucchiaio di olio e cuocere fino a quando non sarà croccante. A questo punto, salare e pepare. Infine, lessare le patate, sbucciarle e schiacciarle. Salare e pepare e infine aggiungere la noce moscata, la ricotta, il parmigiano e il caciocavallo a pezzetti. Mescolare e mettere da parte.

Lavare i porri, tagliarli in 4 parti, scolarli e cuocerli a vapore per almeno 10 minuti. A questo punto, tritare il centro dei porri e cuocerli con la pancetta e 2 cucchiai di olio. Il formaggio e la pancetta con il miele si trovano alla fine del processo di frittura. Mescolare con le patate. Riempire i tubi di porro con il composto, disporli nel senso della lunghezza su una teglia da forno e spolverarli con pangrattato speziato e fiocchi di burro. Preriscaldare il forno a 180°C e cuocere per circa 20 minuti. Completare con un filo di miele, scorza d'arancia grattugiata e una spolverata di menta. E come sempre, buon appetito, signore e signori.

Difficoltà media.

Tempo di cottura 30 minuti, 20 minuti in forno

Tempo di preparazione 30 min.





