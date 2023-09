Venerdì 29 settembre '23 al #Costez - Telgate (BG) il fine settimana inizia con ritmi decisamente sofisticati eppure potenti ed efficaci: il party è Soleil, che da tempo fa ballare soprattutto la zona che va dal Garda a Brescia. L'atmosfera è soprattutto house, ma non solo. Ed ogni dj ha il suo sound assolutamente personale, tutto da scoprire.



Sabato 30 settembre invece al #Costez di Telgate (BG) torna Rudeejay (nella foto) Bolognese, è reduce da un'estate di grandi successo tra i top club italiani... e non solo. Rudeejay ha remixato brani di Martin Solveig, Bob Sinclar, Jonas Blue, Tujamo, Burak Yeter. Ha suonato in Europa, Asia ed America. Tra i suoi più grandi successi, le sue versioni di "The Rhythm is Magic", Children", "Show Me Love"... e pure l'avventura collettiva "The Drop", assieme a Tiësto, Da Brozz e Djs From Mars, senz'altro tra i progetti in studio di maggiore successo. Rudeejay è davvero una gemma preziosa del panorama dance italiano. Con la stessa carica ed intensità del giorno uno. Qui sta il segreto.



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita



Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione