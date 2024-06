Il brano del cantautore sugli stores digitali e dal 31 maggio nelle radio.

“È arrivata l’estate” è il nuovo singolo del poliedrico artista e cantautore Michele Bucci, anche in versione Instrumental, sui principali stores digitali e dal 31 maggio nelle radio in promozione nazionale. Con questo brano il Singer-Songwriter Michele Bucci ci invita a liberarci dalle negatività che la vita quotidiana ci riserva e a ricercare in noi stessi la positività che ci manca, allontanando depressioni, delusioni e malinconie che ci affliggono nella vita di ogni giorno. Ci dice e ci fa riflettere a non essere egoisti e pensare solo a noi stessi e di guardarci intorno, al fine di capire e dare quel che manca a chi ne ha bisogno. Il brano, dal sapore pop italiano, si propone di sensibilizzare e arrivare nel cuore e nell’animo di chi l’ascolta, grazie alla sua chiara, nuda e cruda verità. Arrangiamenti del Maestro Angelo De Maio.

Ascolta il brano

https://michelebucci.lnk.to/earrivatalestate

Storia dell’artista

Michele Bucci nasce a Sant’Agapito (IS) un paese del Molise di circa 1.500 abitanti. Singer-Songwriter, Talent Scout, Produttore Discografico, Direttore Artistico, scrive canzoni dalla sua prima infanzia e continua quotidianamente nella sua opera di creatività. Nell’anno 1986 il suo primo lavoro discografico su etichetta “Durium” con l’album “LA MIA LINGUA È MUSICA”, registrato c/o lo studio G7 di Torino, con produzione di Art Zitelli e arrangiamenti di Silvano Borgatta, fonico Mario Bernardi. Nell’ottobre ’98 registra a Torino l’album “MADY” la “Regina del castello e dei nomadi” con arrangiamenti e Silvano Borgatta. Altro importante lavoro discografico nell’anno 2009 con l’album “L’AMORE CHE NON C’È”, con arrangiamenti di Marco Colavecchio, batteria e percussioni di Francesco Isola. Nell’agosto 2019 vince a Gambatesa (CB) il premio della critica con la sua canzone “X Settembre ‘43”, in occasione del Festival della Canzone Dialettale Molisana. Nel dicembre 2023 è uscito “È NATALE”, arrangiato dal Maestro Angelo De Maio. Agli inizi di quest’anno 2024 esce fuori il suo nuovo lavoro discografico “SANREMO CANTA NAPOLI” e nell’ascoltarlo è inevitabile non considerarlo un inno alla musica italiana e napoletana, rappresentata in tutto il mondo dalle città di Sanremo “Terra dei Fiori” e Napoli “Terra del Sole”. La canzone disegna l’identità di due città che, oltre alla musica, condividono le bellezze naturali delle loro terre che si manifestano nei colori del cielo, del mare e del sole. SANREMO CANTA NAPOLI è stata arrangiata dal M° Ciro Barbato ed è stata registrata c/o la casa discografica Med Music di Napoli. Con l’ultimo lavoro discografico, uscito su tutti i digital store il 24 maggio 2024, E’ ARRIVATA L’ESTATE, arrangiata dal M° Angelo De Maio, dalle sonorità pop italiano, ci invita a liberarci dalle negatività che la vita quotidiana ci riserva e a ricercare in noi stessi le positività che possiamo crearci, allontanando depressioni, delusioni e malinconie che ci affliggono nella vita di ogni giorno. Attualmente è in studio per la realizzazione di nuovi progetti discografici, su brani inediti di sua composizione.



YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCPaS0iYjYn4xU9JFK9BbACA

Facebook: https://www.facebook.com/michele.bucci.543

Instagram: https://www.instagram.com/bucci638/