"Purtroppo sono risultata positiva al Covid. Ho un po' di febbre e mal di gola in questo momento ma le altre funzioni sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla. Questa è una bestiaccia di virus. Sono sempre particolarmente attenta eppure sono rimasta contagiata. Il contagio è dunque più facile di quanto pensiamo. Un abbraccio va a tutte quelle persone che in questo momento si trovano nelle mie condizioni. Ho figli e marito negativi, ed il problema di come organizzare la famiglia con il mio isolamento. Non è facile per nessuno. Prestiamo tutti particolare attenzione".

Così in un video su Twitter la deputata dem ed ex ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, ha annunciato di essere positiva alla Covid.







Adesso si teme però che alla Camera sia presente un focolaio, dopo che oltre alla Lorenzin è risultato positivo al coronavirus anche il sottosegretario Merlo. La prima fa parte della Commissione Bilancio, il secondo della Commissione Esteri. I membri delle due commissioni sono stati sottoposti al tampone di cui si attende l'esito.