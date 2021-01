Nel 2020 l'Italia si è dimostrata ancora come il più grande mercato di esportazione dell'Azerbaigian, secondo la Commissione Doganale Statale del paese caucasico.

Le statistiche ufficiali indicano che la Turchia e la Russia sono rispettivamente la seconda e la terza destinazione delle esportazioni dell'Azerbaigian. Il volume delle esportazioni con l'Italia è stato di $ 4,2 miliardi, mentre è stato di $ 2,5 miliardi con la Turchia e $ 7,7 milioni con la Russia.

L'Italia è stata anche il principale partner commerciale dell'Azerbaigian, seguita da Turchia e Russia, secondo quanto dichiarato dalla Commissione.

Il commercio con l'Italia è stato di $ 4,5 miliardi, mentre è stato pari a $ 4,1 miliardi con la Turchia e $ 2,5 miliardi con la Russia, secondo i dati ufficiali.

Secondo i dati dell’Observatory of Economic Complexity, nel 2018, l'Italia esportava 348 milioni di dollari di merci in Azerbaigian. I principali prodotti che l'Italia esportava in Azerbaigian erano pompe ad aria ($ 25,3 milioni), tubi di ferro ($ 18,5 milioni) e mobili ($ 16,7 milioni). Negli ultimi 23 anni le esportazioni dell'Italia in Azerbaigian sono aumentate a un tasso annuo del 15,5%, passando da 12,7 milioni di dollari nel 1995 a 348 milioni di dollari nel 2018.

Nel 2018, l'Italia non esportava servizi in Azerbaigian.

Sempre secondo i dati del 2018 dell’OEC, l'Azerbaigian esportava $ 5,99 miliardi in Italia. I principali prodotti che l'Azerbaigian esportava in Italia erano il ​​petrolio greggio ($ 5,94 miliardi), la frutta secca ($ 22,1 milioni) e il petrolio raffinato ($ 19,3 milioni).

Nel 2008, l'Azerbaigian esportava servizi in Italia per un valore di $ 11,1 milioni, con Trasporti ($ 6,11 milioni), Servizi non allocati ($ 4 milioni) e Viaggi ($ 973.000) che rappresentavano le voci principali in termini di valore.

Nel 2018, l'Italia era classificata al diciottesimo posto nell'Indice di complessità economica (ECI 1,31) e all’ottavo posto per le esportazioni totali (540 miliardi di dollari). Nello stesso anno, l'Azerbaigian era classificato 91 nell'Indice di complessità economica (ECI -0,53) e 73 nelle esportazioni totali ($ 19,9 miliardi).