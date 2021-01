Alle 15 di sabato prossimo, la Roma, sempre all'Olimpico, avrà la possibilità di rifarsi, in campionato, della beffa subita dallo Spezia con l'eliminazione, avvenuta ieri, agli ottavi della Coppa Italia.

Dopo che il risultato dopo i 90 minuti era finito in parità 2-2, l'arbitro Ghersini, nel primo tempo supplementare - nello spazio di pochi secondi su due diverse azioni di gioco - ha prima espulso il difensore Gianluca Mancini per doppia ammonizione, e subito dopo il portiere Pau Lopez con un rosso diretto. Era il 92' e i giallorossi si sono visti costretti a disputare tutti i supplementari in nove uomini.

Lo Spezia ha con pazienza allargato il gioco sulle ali e nel secondo tempo supplementare la Roma è capitolata, dimenticandosi prima di Verde, che ha insaccato di testa pur essendo uno dei giocatori meno alti in campo, e poi di Saponara che ha superato il portiere romanista - a tempo ormai scaduto - con un bellissimo pallonetto tanto ben eseguito quanto perfido nella sua millimetrica precisione.

Ai quarti lo Spezia incontrerà il Napoli allo stadio Maradona.



Dopo l'umiliante eliminazione per 2-4, queste le parole a commento del tecnico della Roma, Paulo Fonseca:

"Abbiamo avuto un inizio di partita difficile, con il rigore. Ma dopo la squadra ha reagito, ha giocato bene, ha creato delle occasioni per ottenere un altro risultato. Abbiamo sbagliato tanti gol e dopo, con due uomini in meno, è stato tutto complicato.È un momento difficile. Volevamo andare più avanti in Coppa, ma non posso dire niente dell’atteggiamento dei ragazzi. Dobbiamo preparare la prossima partita.C’è un problema di mentalità. Contro Atalanta, Napoli e al derby, quando abbiamo subito gol, non abbiamo avuto la forza di cambiare la partita. Ma oggi i ragazzi, dopo lo 0-2, hanno avuto voglia di cambiare il risultato. È un momento difficile, ci succede di tutto, ma oggi i ragazzi hanno dimostrato di essere forti e quello che abbiamo creato nei 90 minuti era sufficiente per vincere questa partita.Io sono in discussione dal primo giorno che sono qui. Mi sento confortato dalla posizione che occupiamo in campionato - è quella che vogliamo - e ho fiducia nella squadra. Ma quando non vinco, sono sempre in discussione. Io devo focalizzarmi sul mio lavoro".



Di tutt'altro tenore le parole del tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano:

"Queste sono partite in cui bisogna dare spazio ai ragazzi che hanno giocato meno e anche questa sera chiunque è stato chiamato in causa ha saputo dare il proprio contributo, indipendentemente dal fatto che in precedenza avesse trovato poco minutaggio.Abbiamo vissuto un periodo non bello, in cui i risultati non ci sorridevano, ma anche nei momenti complicati abbiamo cercato di aggrapparci alle prestazioni, perché quelle non sono mai mancate. In questo periodo stiamo raccogliendo tanto, è un momento positivo, ma dovremo essere bravi a non abbassare la guardia. Sabato ci aspetterà una sfida ancor più complicataSaponara ci ha chiesto di poter agire in quella posizione, un ruolo che gli permette di entrare dentro il campo mettendo in luce la sua qualità; oggi ha fatto molto bene, non pensavo potesse tenere così a lungo il campo, non posso che essere contento della sua prestazione, nell'arco della stagione la sua presenza ci servirà molto. Quando hai a disposizione un numero così elevato di ragazzi, a tutti devi cercare di far passare i tuoi concetti. Tutti si applicano al massimo e quindi ai ragazzi va dato il merito che, pur essendo quasi tutti debuttanti in Serie A, riescono sempre a disputare ottime prestazioni".





Photo credits: AC Spezia via Twitter