La Rari Nantes Cagliari è la società sportiva più antica del capoluogo sardo. Fondata nel 1909 come società di pallanuoto da sei amici amanti del mare: da Mario Carlomagno, Attilio Pagliarello, Raimondo Usai, Umberto Sanguinetti, Guglielmo Schilich ed Enrico Congiu.

La squadra della Rari Nantes Cagliari ha preso parte a vari Campionati Seri A/2 di pallanuoto maschile dal 1998 al 2020.

Negli anni poi la società cagliaritana si è dedicata anche ad altre discipline come il nuoto sincronizzato, il nuoto agonistico e il nuoto master.

Nei primi anni '90 si decide di puntare su una nuova disciplina di nuoto.

Il nuoto master è nato negli Stati Uniti d'America negli Anni '60, prendendo piede in Nazioni come il Regno Unito, Germania, Ungheria e Svezia. In Italia è arrivata più tardi, infatti, solo nel 1983 la FIN riconosce ufficialmente il movimento del nuoto master.

Quindi la squadra di nuoto master della Rari Nantes Cagliari ha una trentina d'anni tra vittorie, allenatori, atleti che ne hanno fatto la storia.

Una storia che vale la pena raccontare.

Continua...