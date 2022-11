Il governo di Rishi Sunak ha raggiunto un accordo con la Francia per aumentare la cooperazione su richiedenti asilo e migranti che utilizzano piccole imbarcazioni per attraversare la Manica. L'accordo prevede personale britannico che si unisca a un programma rafforzato di pattugliamenti francesi sulle spiagge.

L'accordo, firmato lunedì mattina, promette un aumento del 40% del numero di pattuglie per cercare di rilevare piccole imbarcazioni in procinto di fare il viaggio dalla Francia.

Tutto questo avviene la mattina dopo l'annegamento di migranti su una spiaggia di Wimereux, vicino a Calais, dove sono stati ritrovati oggetti personali, un gommone sgonfio, giubbotti di salvataggio...

Questa operazione include investimenti extra nelle infrastrutture portuali in Francia, l'uso della tecnologia per rilevare gli attraversamenti, come i droni, e una maggiore cooperazione in tutta Europa. ha dichiarato:

"Quando si tratta di migrazione più in generale, penso che la priorità assoluta che il popolo britannico ha in questo momento, come me, sia occuparsi dell'immigrazione illegale".

Sunak, che ha subito forti pressioni da parte dei parlamentari conservatori per ridurre il numero di attraversamenti non ufficiali nel Regno Unito, ha affermato di ritenere che la più grande priorità politica degli elettori fosse che lui "afferrasse" la questione:

“Ho preso un impegno che l'avrei impugnato in estate. E posso dirvi che nelle ultime due settimane ho passato più tempo a lavorare su questo che su qualsiasi altra cosa, a parte ovviamente la dichiarazione autunnale, sono stato onesto sul fatto che non c'è una sola cosa da fare per risolverlo e non possiamo aggiustarlo dall'oggi al domani. Ma c'è una serie di cose su cui sto lavorando, incluso l'accordo con la Francia, in cui sono fiducioso che possiamo ridurre i numeri nel tempo ed è quello che ho intenzione di offrire".