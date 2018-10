EDUEXPOS, più di 40 università straniere sono pronte a visitare Roma e Milano

Gli EDUEXPOS, i saloni dell’orientamento più all’avanguardia del mondo, arrivano tra pochi giorni a Milano e a Roma, portando con sé tutte le informazioni necessarie ai ragazzi che vogliono intraprendere percorsi di studi all’estero.

Il 22 e il 23 ottobre, Milano e Roma ospiteranno il salone dell’orientamento più grande d’Italia, EDUEXPOS. La fiera è rivolta a tutti coloro che hanno intenzione di intraprendere un percorso di studi all’estero: qui gli studenti potranno trovare alcune tra le 100 Università più prestigiose al mondo!

Numerose le opzioni: sarà possibile scegliere tra corsi di lingua di breve e lunga durata, Università internazionali, corsi di laurea triennale e specialistica, MBA, Master, scuole superiori, esperienze au-pair, programmi di studio e lavoro, dottorati e tanto altro.

Gli EDUEXPOS – in un solo giorno! – danno la possibilità unica di valutare e ottenere un colloquio con più di 40 istituzioni scolastiche provenienti da tutto il mondo: USA, Canada, Regno Unito, Australia, Danimarca, Finlandia...un evento tutto da scoprire!

Durante la fiera si potrà ottenere un incontro con l’Aarhus University, la migliore della Danimarca e la Leiden, che vanta una delle migliori facoltà di Arti e Scienze Umanistiche del mondo oltre che 16 premi Nobel tra i suoi studenti!

Ci sarà l’University of California, di San Diego e la Groningen, dei Paesi Bassi: una delle migliori 80 al mondo. Presente all’appello anche l’University of Essex, Inghilterra, la quale offre interessanti programmi di intercambio, coprendo anche le tasse universitarie. Non mancheranno Università tedesche e francesi con i loro programmi dedicati agli scambi internazionali. Non ti basta? Scopri gli altri Atenei che giungono da ogni angolo del mondo solo per TE!

All’evento partecipano anche diverse strutture governative: l’Ambasciata del Canada in Italia, il DAAD del Governo Tedesco, il British Council del Governo Inglese, CampusFrance del Governo Francese e l’Education New Zealand, dalla Nova Zelanda.

L’evento è gratuito e per partecipare basta registrarsi sul sito:www.eduexpos.com/italia2018. Sarà così possibile ottenere e stampare l’invito da presentare alla reception.

L’anno scorso oltre 4000 studenti hanno partecipato agli EDUEXPOS. Secondo il report dell’evento, il 60% dei partecipanti rientrano nella fascia d’età tra i 20 e i 30 anni, seguono gli over 40, sicuramente genitori pronti ad accompagnare i propri figli in un percorso tanto importante. Le ragazze risultano le più pronte a partire, costituendo il 68% dei partecipanti.

I programmi più richiesti sono, nell’ordine: master e laurea specialistica, corsi di lingua, laurea triennale, diploma superiore, MBA e dottorato. Richiestissimi i corsi di inglese che coprono quasi il 100% delle richieste. Seguono francese, tedesco, spagnolo, arabo e cinese. Le destinazioni preferite dai partecipanti dell’ultima edizione dell’EDUEXPOS nel 2017 sono state: Regno Unito, Stati Uniti, Germania ed Australia seguono Francia e Canada.



Gli EDUEXPOS ti aspettano a:

• ROMA: Lunedí 22 Ottobre 2018, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Centro Congressi Roma Eventi Piazza di Spagna (Via Alibert, 5).

• MILANO: Martedì 23 Ottobre 2018, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Centro Congressi Palazzo delle Stelline (Corso Magenta, 61).



Sito web dell’evento: www.eduexpos.com/italia2018

Facebook: www.facebook.com/edufindme



Riguardo EDUEXPOS e EDUFINDME

EDUEXPOS è il più grande evento al mondo dedicato alla promozione degli studi all’estero. La fiera viene organizzato in più di 48 città, in 25 paesi e tocca 4 continenti: Europa, America, Asia e Africa.

Nel 2017, oltre 200.000 studenti in tutto il mondo hanno cercato la loro prossima destinazione educativa con EDUEXPOS.