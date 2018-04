Movimento Idea Sociale, già tanto lavoro

Da poco sul territorio ma già la presenza del MOVIMENTO IDEA SOCIALE è diventata forte ed impegnativa, portando alla luce, tra le tante cose, una linea Metropolitana a via Generoso Iodice, che avrebbe dovuto collegare S.Maria C.V. al territorio partenopeo servendo un bacino di 350.000 utenti.

Una stazione realizzata con la spesa di circa 30 MILIONI di Euro ma dove purtroppo non arrivano i BINARI. Hanno costruito la stazione senza che i binari fossero installati e senza la concessione per il passaggio della linea sui i terreni privati e per questo lasciata in totale abbandono, con i cancelli aperti, diventando un pericolo per i ragazzini che sfruttano la struttura per giocare e per poi trasformarsi di notte in un ricovero per delinquenti, prostitute e clandestini e cimitero per auto.Quasi totalmente smontata di impianti luce, impianti igienici, rubati cavi elettrici, pannelli, porte, finestre, ecc... chiusini lasciati aperti, i coperchi in ferro rubati, auto abbandonate, struttura oramai diventata un pericolo, anche per ratti e serpenti.

Il Movimento Idea Sociale ha protocollato la richiesta di messa in sicurezza dell'area e la chiusura dei cancelli in modo che non sia più un pericolo per i nostri figli e i ragazzi che frequentano la zona.