Andrea Zelletta (nella foto) il 25 marzo 2023 fa ballare il River - Soncino (CR). E' un celebrity dj che ha alle spalle un passato di modello di grande successo sulle passerelle di Armani, Dolce & Gabbana, Guess e tanti altri brand, ha poi avuto tante presenze in importanti programmi tv (Uomini e Donne, Grande Fratello, etc). Oggi è uno dei più amati influencer italiani. Ha un rapporto molto intenso con la musica e brani come la sua "Lovin' at the Speed of Light" su Spotify totalizzano centinaia di migliaia di visualizzazioni. Originario di Taranto, ha anche un passato di calciatore di ottimo livello.

Anche per tutta quanta la primavera 2023 il sound al River House Club è di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Soncino (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di top dj come Ale Basciano, Botteghi, Samuele Sartini... Il club, che prende vita in un locale che da sempre fa ballare buona parte dei ragazzi e delle ragazze che vivono tra Cremona, Brescia, Bergamo (...), ha festeggiato all'inizio di marzo '23 un anno di party della nuova gestione.



