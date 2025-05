Si è conclusa la 13^ edizione di Euroflora, l’appuntamento internazionale dedicato al florovivaismo a 360° che ha animato in un’esplosione di colori, profumi e creatività botanica, la città di Genova dal 24 aprile al 4 maggio. Un appuntamento internazionale che ha richiamato visitatori da tutta Europa e che ha visto CIRFOOD Retail tra i protagonisti, in qualità di concessionario unico per la proposta ristorativa dell’evento.

CIRFOOD Retail ha portato all’interno della manifestazione un’offerta enogastronomica ampia e diversificata, pensata per valorizzare le tradizioni culinarie del nostro Paese e soprattutto le eccellenze della Liguria, con particolare attenzione alla qualità e alla sostenibilità. Un’occasione importante, che ha dimostrato una volta di più l’expertise del gruppo CIRFOOD in ambito fieristico ed eventi e che ha permesso ai suoi format di raggiungere un pubblico ampio e curioso, in un contesto ricco di bellezza e condivisione.

Durante i giorni della manifestazione, gli spazi ristorativi CIRFOOD Retail hanno servito oltre 100 mila persone che hanno scelto di degustare le specialità da noi proposte. Questi numeri testimoniano non solo l’efficacia organizzativa, ma anche l’apprezzamento per un’offerta curata e variegata. Inoltre, per l’occasione, l’azienda ha coinvolto oltre 150 professioniste e professionisti, in gran parte selezionati in Liguria, generando così anche valore sociale e occupazionale per la comunità locale.

I 15 punti ristoro hanno garantito un’ampia varietà gastronomica e un servizio di qualità a tutte le ore della giornata, dalla colazione all’aperitivo, valorizzando al contempo i prodotti e piatti locali del territorio ligure e l’offerta dei marchi retail del gruppo CIRFOOD, tra cui RITA, Antica Focacceria S. Francesco e Poormanger.

L’offerta ristorativa di CIRFOOD Retail è stata concepita all’insegna dell’inclusività, della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. Ogni proposta gastronomica è stata pensata per rispondere alle diverse esigenze alimentari, con opzioni vegetariane, vegane e senza glutine, realizzate con ingredienti selezionati per qualità, varietà ed equilibrio nutrizionale.

In linea con le direttive del Comune di Genova e nel rispetto del proprio impegno verso la sostenibilità ambientale, inoltre, CIRFOOD Retail ha utilizzato esclusivamente materiali riciclabili o compostabili, installando in ogni punto ristoro apposite isole ecologiche per favorire una corretta raccolta differenziata e contribuendo quindi a generare il minor impatto possibile sull’ambiente circostante.