Ad oggi sono migliaia le persone arrestate in Francia dopo la quarta notte di proteste, con il presidente Macron che ha cancellato la visita di Stato in Germania, mentre oggi si è celebrato il funerale di Nahel M., la cui uccisione nella periferia di Parigi, a Nanterre, da parte della polizia, a seguito di un controllo stradale, ha scatenato le violenze che stanno interessando da giorni le principali città in tutto il Paese.

La scorsa notte il governo ha schierato 45.000 agenti di polizia, con l'appoggio di veicoli corazzati e il supporto di mezzi aerei per affrontare la peggiore crisi dal 2018, quando allora, a mettere in imbarazzo Macron, furono i gilet gialli.

Il ministero dell'Interno ha dichiarato su Twitter che la scorsa notte sono state arrestate 1.311 persone, rispetto alle 875 di quella precedente. Il ministro delle Finanze Bruno Le Maire ha dichiarato che oltre 700 negozi, banche, supermercati, ristoranti, sono stati saccheggiati, derubati e talvolta persino dati alle fiamme, dallo scorso martedì.

Sabato, circa un centinaio di persone si sono messe in fila per entrare nella moschea di Nanterre, presidiata da volontari, mentre altre hanno osservato il funerale dal lato opposto della strada. Dopo la preghiera, la bara bianca con le spoglie di Nahel è stata trasportata al cimitero del Mont-Valérien, con i presenti che hanno gridato Allah è grande e giustizia per Nahel. Il corteo funebre era accompagnato da ragazzi in motorino e da diverse migliaia di persone che seguivano a piedi.

Oltre che Parigi, le proteste hanno interessato le città di Marsiglia, Lione, Tolosa, Strasburgo e Lilla. Più di 200 gli agenti di polizia rimasti feriti, ha detto il ministro dell'Interno Gerald Darmanin, aggiungendo che l'età media degli arrestati è di 17 anni. Il ministro della Giustizia Eric Dupont-Moretti ha affermato che il 30% delle persone arrestate è minorenne.

A Marsiglia, immagini sui social media hanno mostrato un'esplosione nella zona del porto vecchio , ma non sono state segnalate vittime. I rivoltosi hanno anche saccheggiato un negozio di armi e rubato fucili da caccia, ma non le munizioni, con il sindaco Payan che ha chiesto al governo di inviare più agenti.

A Lione, la terza città più grande della Francia, la polizia ha schierato mezzi corazzati e un elicottero, mentre a Parigi ha sgomberato i manifestanti da Place de la Concorde. Anche il sindaco di Lione, Gregory Doucet, ha chiesto ulteriori rinforzi.

I giocatori della nazionale di calcio, a partire da Kylian Mbappé, ieri hanno invitato i manifestanti a cessare le violenze.

Due concerti allo Stade de France, che si trova alla periferia di Parigi, sono stati cancellati, mentre gli organizzatori del Tour de France hanno dichiarato di essere pronti ad affrontare qualsiasi evenienza quando la corsa entrerà in Francia a partire da lunedì. In questa edizione il Tour prende il via dalla Spagna.