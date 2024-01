Qui mostriamo come preparare la Cima alla Genovese, un piatto tipico ligure, che ormai si fa in tutta Italia e ha diverse varianti, ma quello che vi proponiamo è un piatto molto vicino alla tradizione. Si tratta di un classico piatto della rinascita, farcito con carne e verdure avanzate da altri piatti, insieme a ingredienti che potete avere o meno in casa, come uova, pangrattato, formaggio, erbe e spezie.



Ingredienti ripieno Cima Genovese

1 kg di pancetta di vitello

di vitello 150 g di carne di vitello tritata

120 g di zucchine

100 g di carote

50 g di pangrattato fatto in casa

3 tuorli d'uovo

Prezzemolo al latte

al Erbe e spezie per la zuppa (1 gambo di sedano , 1 carota, 1 cipolla ,

, 1 carota, 1 , 1 foglia di alloro , 1 chiodo di garofano , 1 stecca di cannella)

, 1 chiodo di , 1 stecca di cannella) 100 mm di vino bianco

Olio extravergine di oliva

extravergine di oliva Sale grosso , sale fino e pepe a piacere

, sale fino e pepe a piacere Insalata.

Mixer, ago grosso e filo bianco robusto, strofinaccio e spago da cucina necessari.



Ricetta del piatto tipico ligure Cima ripieno alla genovese



Inserire la lama di un coltello nel lato lungo del pezzo di carne e praticare una tasca, facendo attenzione a non bucare l'esterno. Successivamente, tagliare le zucchine e le carote a cubetti di circa ½ cm. Friggerle in poco olio a fuoco vivo per 5 minuti. Successivamente, immergere la mollica di pane nel latte, strizzarla e schiacciarla per un po' in un frullatore insieme alla polpa tritata. Una volta fatto questo, mettere tutto in una ciotola insieme ai tuorli d'uovo, alle verdure, al prezzemolo tritato, al sale e al pepe.

Procedere alla fase 2 della ricetta della carne ripiena di Cima Genovese. Farcite la carne con il composto e cucite la bocca con ago e filo. Avvolgere la cima ripiena in un canovaccio e legarla più volte con del filo. Immergerla in un liquido di cottura composto da spezie, vino, un pizzico di sale e acqua sufficiente a coprire completamente la carne.

Ora arriva l'ultimo punto del metodo di cottura, cioè la cottura. Si fanno bollire i filetti per 1,5 ore, si spegne il fuoco e si lasciano raffreddare nel liquido di brasatura. Quindi si scolano, si dispongono su un vassoio, si appesantiscono, si modellano e si mettono in frigorifero per circa 8 ore. Per servire, togliere il canovaccio e servire le fette con un'insalata a scelta.

