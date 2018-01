Cafiero: in programmazione radiofonica "Feriscimi", il nuovo singolo

“Feriscimi” è il nuovo singolo di Cafiero, secondo estratto dall’album “Cafiero”, prodotto da Andrea Tripodi e registrato al "Tree Studio" di Milano. Dopo “Maledirò”, tra i singoli indipendenti più suonati dalle radio, il cantautore e musicista lancia un nuovo brano dall’impatto immediato. “Feriscimi” racconta di un amore passionale, intenso, divorante.

Ricordi e consapevolezze affiorano in un brano dal ritmo incalzante con un riff contagioso che arriva all'anima e la travolge in un vortice di emozioni.

Parole e musica si fondono dando vita ad un' armonia perfetta. "Feriscimi" è il brano con il quale l'artista ha partecipato nel 2016 al contest “MTV New Generation” ed è stato rimasterizzato in occasione della pubblicazione del disco, disponibile (dallo scorso 8 settembre) in digital download e su tutte le piattaforme streaming.



L’ep, dal sapore rock, è frutto di intensi anni di lavoro, di sperimentazioni, di numerosi live in Italia, in Europa e in America.