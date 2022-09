In un'intervista, Keanu Reeves ha dichiarato:

"A tre anni mio padre mi ha abbandonato, ho dovuto cambiare quattro scuole a causa della mia dislessia e alla fine non mi sono diplomato. A 23 anni ho perso il mio migliore amico, River Phoenix, per un’overdose.Nel 1998 ho conosciuto l’unica ragazza che abbia mai amato. Aspettavamo una bambina ma all’ottavo mese dovette abortire. 18 mesi dopo è morta in un incidente d’auto. Da allora ho evitato relazioni serie.Mia sorella è affetta da leucemia e ho donato il 70% del mio compenso di Matrix alla ricerca. Non ho una supervilla, non ho guardie del corpo e non mi vesto nelle boutique. Prendo ancora la metro e mi piace un sacco.Perché alla fine credo che, nonostante le tragedie, l’uomo virtuoso possa brillare. Non importa cosa accade nella tua vita, vale sempre la pena viverla".

Oggi Keanu Reeves, il più umano tra i divi, compie 58 anni. Buon compleanno!