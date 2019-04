Domenica 7 aprile 2019... sulle strade del Reventino

Domenica 7 aprile la parlamentare 5 Stelle Elisabetta Barbuto (membro Commissione Trasporti) insieme al meetup di Serrastretta e al Comitato della strada che non c'è, ha toccato con mano la drammaticità della situazione viaria in cui versa il territorio calabrese del Reventino.

Infatti a causa di una frana in località Petrara di Tiriolo, si rischia la chiusura dell'UNICA strada esistente, la SS19, a dimostrazione che il territorio è stato devastato e abbandonato da una politica sciagurata.

Vale per tutti l'esempio della ormai FAMOSA strada che non c'è: 33 anni di parole al vento, vane promesse, lavori lumaca e ... 5 km finora realizzati per collegare Catanzaro e Cosenza.

Strada ideata alla fine degli anni ottanta per unire la S.S.280 DueMari con l'autostrada A2, per cui finora sono stati spesi più di 100 milioni di euro.