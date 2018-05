Afghanistan, militari della Brigata Sassari abilitano 12 istruttori polizia afgana a soccorso sanitario d'emergenza

E' durato 3 settimane e si è concluso nei giorni scorsi, il corso"Train the Trainers (T3) svolto dagli istruttori del contingente italiano ad Herat, su base Brigata Sassari che ha portato all'abilitazione all'insegnamento di 12 agenti delle forze di polizia afgane.

I neo istruttori selezionati fra il personale con abilitazioni in materia sanitaria, dopo la frequenza di questo corso durato 3 settimane, ora potranno insegnare ed abilitare altri propri colleghi alle manovre di soccorso sanitario d'emergenza in ambiente tattico e di combattimento.

Procedure per il trattamento delle ferite da ustione, da colpi d'arma da fuoco, trattamento delle fratture, disostruzione delle vie aree anche attraverso le tecniche d'intubazione e dell'utilizzo della maschera laringea, oltreché all'applicazione dei principi generici di primo soccorso e l'utilizzo del defibrillatore automatico:queste le materie del corso.

Questi corsi organizzati dai militari del contingente italiano sono davvero importanti per le forze di sicurezza locali perchè le rendono autonome nell'auto formazione, Train the Trainers, e consentono inoltre di incrementare il numero di personale altamente qualificato e preparato ad affrontare le situazioni di emergenza in ambiente ostile.



