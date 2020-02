L'importanza della prevenzione primaria e delle diagnosi tempestive e precoci restano ancora "il cardine" per la cura delle malattie neoplastiche.

La patologia neoplastica è patologia complessa. Spesso bisogna affrontare problematiche non semplici e un supporto per il paziente, un consiglio, una indicazione sono a volte fondamentali, come anche lo scambio di esperienze tra ammalati e familiari, insieme ai consigli per la gestione dell'ammalato.

Il Blog dell'istituto Tumori, al passo con la moderna tecnologia ha quale obiettivo "quello di fornire un nuovo punto di riferimento per una diversa informazione in oncologia, in modo informale e con un linguaggio accessibile a tutti".

Spesso la medicina ci costringe all'uso di termini complessi da comprendere: un approccio diverso e con semplicità di linguaggio può senz'altro essere una grande nuova idea.

“Siamo molto orgogliosi di questo nostro nuovo progetto che dimostra l’impegno quotidiano dell’Istituto nell’offrire soluzioni moderne e percorsi di cura all’avanguardia ai nostri pazienti, che includono anche un impegno nell’informazione diretta e trasparente attraverso questo ulteriore canale di supporto, che cerca di spiegare in modo chiaro e semplice i temi relativi all’oncologia e alla salute della persona”, dichiara in una nota Marco Votta, Presidente dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. “Abbiamo scelto ‘INTernos’ come nome del blog per richiamare sin da subito lo spirito con cui vogliamo raccontare l’Istituto, in modo informale e con un linguaggio accessibile a tutti ”.

"Con questo blog, vogliamo promuovere un’informazione comprensibile su alcune tematiche importanti che riguardano la vita del malato, ma anche offrire consigli sui corretti stili di vita che sono ad oggi una grande arma di prevenzione, sfatando al contempo miti e ‘fake news’ con studi e ricerche attendibili”, spiega Giovanni Apolone, Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. “L’Istituto vuole quindi essere in prima linea per parlare in modo corretto delle novità medico-scientifiche, ma anche di temi di salute e benessere più in generale, con un approccio divulgativo e più ‘consumer’, vicino alle persone ‘normali ".

Un'ottima iniziativa che a mio giudizio ben si sposa con l'idea di una sanità a misura d'uomo, per tutti comprensibile e soprattutto "umanizzata", utile e facilmente consultabile e... con notizie controllate da specialisti.

Il blog è diviso in sei sezioni che comprendono le novità in campo oncologico Mondiale, consigli e informazioni per pazienti e familiari, prevenzione e notizie utili per diagnosi precoci o iter diagnostici, una sezione è dedicata alle storie dei pazienti pediatrici oncologici, un'altra per le storie dei pazienti e familiari e, infine, una interessante sezione che parla di diete, alimenti e stili di vita.

Il blog è consultabile a questo link: www.internosblog.it