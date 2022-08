E’ un tour che dura da quasi 3 mesi ormai e Andrea si sta esibendo per l’Abruzzo, ospite di festival e contest regionali. A Fossacesia per la Festa della Musica, iniziativa promossa anche dal Ministero della cultura, SIAE, RAI e Unione Europea… Poi a Pescara, Roseto degli Abruzzi, Montesilvano… Una ripartenza vera e propria. Prima del COVID, Andrea è stato ospite per tre edizioni di fila al Romics, una delle fiere più famose d’Italia che riunisce circa 200.000 persone provenienti da tutto il mondo.

“E’ un periodo pieno di impegni musicali e finalmente dal vivo. Mi mancava l’attività live onestamente. La cosa più bella è quando la gente apprezza le tue canzoni: quello è il successo per me. Critiche e giudizi li lasciamo agli esperti” – dice Andrea

Andrea si gestisce totalmente da solo, senza contratti di management e/o discografici. L’artista, definito da Il Messaggero come “il cantante rivelazione di Pescara”, infatti preferisce l’autonomia.

“Nel 2014 ho iniziato a pubblicare video su YouTube. Ero uno YouTuber. Avevo creato una community che attirò l’attenzione della Greater Fool Media di Roma, network di YouTube che gestisce influencer in Italia e all’estero. Grazie a loro ho imparato tante cose, mi hanno fatto fare esperienze veramente formative. Fondai un server di Minecraft, insieme a un mio amico, dove avevamo 40 players fissi. Acquistavano upgrade in-game, invitavano i loro amici. Mi occupavo di marketing, della gestione dei plugin, della sicurezza dei server e della promozione delle vendite. Nel 2017 ho iniziato a cantare, ho fondato un blog che, oggi, funge anche da ufficio stampa e negli anni ho collaborato, grazie al successo del blog, con brand internazionali: Xiaomi e Xbox Game Studios. In ambito musicale ho cercato pian piano di far parlare delle mie attività, attirando l’attenzione di Billboard che nel 2021 mi ha inserito in una delle sue classifiche internazionali, di Sky TG24 e di tante altre testate giornalistiche” – continua Andrea – “Oggi non sogno di fare il cantante come mestiere. Sono un cantante per passione, non per professione. Il mio è un genere musicale che in Italia non può competere con trap e rap. Non mi interessa neanche seguire mode e trend, voglio solo divertirmi. Studio canto, frequento a tempo pieno l’Università di Pescara, economia e management. Studierò 6 mesi, all’estero, all’Università di Spalato. Visiterò il Giappone per motivi in parte slegati allo studio e poi l’ultimo step sarà quello di trasferirmi in Canada, magari iniziando dal tirocinio. L’obiettivo è Iniziare una nuova vita in un ambiente migliore dove lavorare nell’area marketing, promozionale o finanziaria. In fondo è quello che ho praticato in tutti questi anni combinando teoria e pratica”.

E proprio sfruttando i social e i mass media, Andrea nel 2021 è riuscito a raccogliere oltre 70.000 firme per una petizione arrivata in Parlamento. Il cantante di Pescara promosse l’iniziativa in modo pacifico, proponendo un modello scolastico che oggi molti paesi economicamente e socialmente avanzati adottano e che forse anche l’Italia un giorno condividerà. Andrea parlò ai microfoni della radio gestita da IlSole24Ore e rilasciò interviste a Mondadori e altre imprese e testate giornalistiche nazionali.

Andrea Pimpini è un cantautore abruzzese. Nel 2017 debutta al Romics davanti a migliaia di spettatori. Nel 2019, insieme alla Greater Fool Media di Roma, il Network degli Influencer, pubblica il suo primo inedito. L’anno seguente, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021, Billboard inserisce Andrea Pimpini al vertice di una delle sue classifiche internazionali per ben 3 settimane di fila. Lo stesso anno, Andrea si fa portavoce di un’iniziativa che viene condivisa su Radio 24, Skuola.net, Radio Capital, La Stampa e tante altre testate giornalistiche. Dopo aver pubblicato il primo Ep. in lingua inglese, nel 2022 Il Messaggero intervista Andrea e parte il tour abruzzese.