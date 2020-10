Il dottor Anthony Fauci, l'immunologo più autorevole al momento negli Stati Uniti e membro (ai margini) della task force anti pandemia dell'amministrazione Trump, in una intervista ad Andrew Marr di BBC News, ha dichiarato che un vaccino contro la Covid-19 potrebbe essere disponibile negli Stati Uniti entro la fine dell'anno se ne sarà dimostrata "sicurezza ed efficacia", due fattori di cui si potrà avere conhferma entro al fine di novembre o, al massimo entro i primi giorni di dicembre.

Le prime dosi, comunque limitate, saranno disponibili solo per le persone più a rischio in base ad una determinata scala di priorità e che saranno comunque necessari "diversi mesi" prima che nel 2021 si possano effettuare vaccinazioni di massa.

Inoltre, nonostante il vaccino, le misure di salute pubblica in grado di proteggere le persone dal contagio non potranno essere abbandonate... per un tempo considerevole.