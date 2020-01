Dopo le partite per la parte alta della classifica che si sono disputate sabato, in attesa della sfida tra Roma e Juventus che si gioca alle 20:45, domenica si sono affrontate le squadre che stazionano nella parte destra della classifica di Serie A.

Tra i match disputati, uno dei più interessanti era quello tra Fiorentina e Spal. Infatti, la squadra di Ferrara, ultima in classifica, doveva vincere per iniziare a risalire posizioni ed accorciare le distanze da chi la precede, in modo da iniziare il girone di ritorno con qualche speranza in più di rimanere in Serie A.

La Fiorentina, in astinenza dai 3 punti da tempo immemorabile e timorosa di ripetere la terribile sequenza di sconfitte dello scorso campionato, doveva vincere anche per allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica.

La partita se l'è aggiudicata la Fiorentina per 1-0, grazie ad un gol di Pezzella, che ha messo dentro di testa un cross da calcio d'angolo all'82°.

Una vittoria assolutamente immeritata, non solo per il numero di occasioni avute dalla Spal, ma per l'organizzazione di gioco messa in campo dalla squadra di Semplici che, per tutti i 90 minuti, ha dato una lezione di calcio alla viola, che è stata tenuta in vita da un Castrovilli che faceva contemporaneamente il difensore, il centrocampista e l'attaccante, portandosi la palla avanti - da solo - in tutti e tre i settori del campo.

Iachini, chiamato a dare un minimo di equilibrio a una squadra che non sembrava riuscire a trovare intesa tra i reparti, oggi ha messo in campo 11 giocatori che hanno dato l'impressione di non sapere che il gioco del calcio sia, prima di tutto, un gioco di squadra e non un gioco individuale.

Così i giocatori della Fiorentina marcavano ciascuno la propria zona di competenza lasciando praterie ai giocatori avversari che raddoppiavano, triplicavano e addirittura quadruplicavano la marcatura sul portatore di palla, recuperando palloni e riproponendo azioni su azioni. Se la Spal, in attacco, avesse avuto un suggeritore all'altezza ed un fantasista al posto di un peso massimo come Petagna avrebbe vinto con una goleada.

E pensare che mercoledì la Fiorentina dovrà affrontare l'Atalanta per gli ottavi della Coppa Italia! Nelle condizioni in cui hanno dimostrato di essere questa domenica, per i viola potrebbe essere più conveniente e meno umiliante perdere la partita a tavolino.