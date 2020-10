Il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo è stata questa mattina in visita istituzionale al Comune di Milazzo incontrando il Sindaco Giovanni Formica.

Pochi minuti di cordiale colloquio, nel corso del quale l’esponente del Governo Conte ha comunicato che, dopo aver visitato il Centro per l’impiego, avrebbe incontrato a Palazzo D’Amico i lavoratori del territorio, in particolare della Raffineria e dell’Ipercoop Parco Corolla al centro di un cambio di proprietà.

Il primo cittadino ha esposto a grandi linee le dinamiche occupazionali del territorio, le criticità e gli interventi richiesti alle istituzioni. A conclusione della visita Formica ha donato a Catalfo il crest della città di Milazzo e due pubblicazioni sull’eroe della Marina Militare Luigi Rizzo.

Una proroga tecnica sino al prossimo 31 ottobre all’attuale gestore, la “Super Eco” di Cassino, per garantire la raccolta dei rifiuti e prevenire il pericolo per l'incolumità e la salute pubblica e conferimento dei rifiuti nella discarica di Alcamo almeno sino alla stessa data: sono questi due provvedimenti adottati dal Comune con ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco, per evitare disagi al servizio di igiene ambientale.

Per quel quanto concerne il gestore, si è deciso, anche per motivi di organizzazione del servizio, di far continuare la stessa ditta che risultava aggiudicataria dell’ultima manifestazione di interesse; mentre per quel che concerne lo smaltimento, il settore Ambiente è stato costretto a prendere atto del provvedimento dell’assessorato regionale dell’Energia, che comunica e autorizza Milazzo a smaltire i Rsu presso l’impianto della ditta D’Angelo Vincenzo di Alcamo.