Amsterdam, San Severo e New York, il degrado raccontato dai due rapper

Sachet è il nuovo singolo di Sesto Carnera in collaborazione a Bub Styles, prodotto da Doc Ketamer per KML records, etichetta discografica con sede ad Amsterdam che da un po' di tempo cerca di proporre sul mercato italiano suoni e stili d'oltreoceano ispirandosi alla nota etichetta Americana Griselda Records. Fra i progetti dell'etichetta basta pensare al singolo uscito da qualche mese Musica Sacra, che ha visto per la prima volta in Italia Rome Streetz, uno dei maggiori talenti emersi dalla nuova scena underground americana da poco nel roster di Griselda Records, insieme al rapper Napoletano Oyoshe.

In Sachet, il nuovo singolo proposto da KML records, troviamo Sesto Carnera, rapper ed Mc Pugliese membro della Crew Sang & Slang e Bub Styles, rapper di Brooklyn che, grazie al suo talento, ha recentemente attirato l'attenzione di artisti come 2DopeBoyz, NahRight, Team BackPack, Smoker's Club e altri. Il brano descrive, nonostante i due diversi background degli artisti, delle difficili realtà in cui vivono, ponendo l'attenzione sul degrado urbano e sociale. Abbandonati dalle istituzioni, senza possibilità di luoghi culturali, centri di aggregazione o altro, fanno percepire il peso di vivere in contesti al limite del criminale. Sesto Carnera racconta l’hinterland di Foggia, una tra le ultime provincie italiane per vivibilità, quella di San Severo, facendo percepire il peso di un paese che ormai è una periferia a cielo aperto.

Sesto Carnera spiega: “Sachèt è una parola francese che ha il significato di “bustina”. Il senso di smarrimento e rammarico l'ho voluto descrivere usando come simbolo una bustina e al viaggio che fa da mano a mano nel quotidiano. Sarò ostinato, ma con questa strofa voglio continuare a parlare dell'irrisolta questione meridionale. Io racconto la mia terra. Vivo in un posto che è lasciato a sé stesso, non abbiamo un cazzo qua se non il degrado. La bustina, il Sachet, rappresenta la normalità, per dove vivo, del vendere droga.”

Il tappeto sonoro di Sachet, che è disponibile in digitale e nelle radio italiane, è molto particolare. Le sonorità bombap newyorchesi, si fondono con quelle più cupe e cool della scuola Griselda, scorrendo su un arrangiamento nuovo, moderno e originale curato da Doc Ketamer, estimatore del passato, ma sempre attento alle tendenze.





BIOGRAFIE

Sesto Carnera è un mc pugliese proveniente dalla città di San Severo (Fg). Fa parte della crew Sang & Slang. Dal 2012 è molto attivo nelle battle di freestyle e di showcase. Il suo primo progetto esce nel dicembre 2014 e prende il nome di Lexotan Mixtape con varie collaborazioni all'interno, del calibro di Tonijoz dei 13 Bastardi. Nel 2018 i Sang & Slang vengono scelti da Turi per far parte della compilation di emergenti “Back To The Roots” con il brano “Tè fatija” pubblicata sotto l’etichetta Antibemusic e stampata in cd e vinile. Nello stesso anno Sesto Carnera pubblica il suo primo album ufficiale dal nome Scripta Manent. Negli anni ottiene svariate vittorie nelle battle di showcase in tutta Italia (tra cui l’End Of Days a Milano e l’Urban Land a Roma) e in quelle di freestyle nella sua provincia. Nel 2021 collabora al singolo Broken Clichè prodotto da Mastafive e pubblica il progetto Isaiah in combo con PKay Prozak. Nel 2022 prosegue lo scenario legato ai profeti pubblicando Ezechiele con PKay Prozak, dove all'interno troviamo featuring del calibro di Lord Madness, Brain, Cuba Cabbal e Dj Yaner.

Bub Styles, un rapper nato e cresciuto a Brooklyn, è apparso sulla scena attirando l'attenzione di alcuni dei grandi che lo hanno preceduto. Nel luogo di nascita dell'hip hop, Bub stabilisce un suono nuovo e rinfrescante, rendendo omaggio ai grandi rapper di New York. Il suo ultimo progetto Long Nights, Cold Winters, svela una voce aspra su una produzione sinistra in forte espansione che punta il cappello allo sporco rap newyorkese in stile anni '90 per cui è meglio conosciuto. Riconoscendo il suo talento e il suo suono distinto, Bub ha attirato l'attenzione di 2DopeBoyz, NahRight, Team BackPack, Smoker's Club, Hot 97, Shade45 e altri. Recentemente è apparso in Showoff Radio Freestyle w/ Statik Selektah e in The Hot Box w/ DJ Enuff.

