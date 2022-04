Mitch B., dj producer italiano conosciuto per un sound sempre originale che attraversa house, deep house ed electronica balcanica, fa divertire e scatenare party in tante zone diverse, Ibiza compresa.

Il 22 aprile è a Viggiano in provincia di Potenza, all’Era Ora. Alla voce c’è Marco Maietta. Mitch B. si sposta poi al Loft Lounge Experience di Perugia sabato 23. In questo caso è un evento che condivide con Conte Max, Il dj producer romagnolo chiude il mese di aprile 2022 ad Ibiza, l'isola della musica elettronica e dei dj: il 29 è guest del party Jango Showcase al Dunes Ibiza. E' una serata importante, che apre la stagione di questo locale, un hot spot aperto dal mattino a notte inoltrata situato a due passi dall'Hi Ibiza e dall'Ushuaia. Il giorno dopo, il 30 aprile, Mitch B. è ospite ad Ibiza Global Radio, emittente simbolo del sound ibizenco nel mondo.

Sono poi davvero buoni i primi risultati di "No One Else", il nuovo singolo di Mitch B., un brano prodotto con Zen, e MaTo Locos che arriva dopo il successo di "Keep Coming", uscita due anni fa e anch'essa nata dalla collaborazione tra Mitch B., Zen e i MaTo Locos. L'etichetta che ha pubblicato questo pezzo è Jango Records, che vanta collaborazioni Carl Cox, Qubiko, Roger Sanchez. "Ho appena suonato ad un loro importante showcase, al Warehouse, il secondo locale più votato in Francia nella chart di DJ Mag", spiega Mitch B., che proprio con Jango per uno showcase al Dunes Ibiza del 29 aprile.

E che succede l’1 maggio 2022? I Duran Duran suonano a Ibiza, all’Ushuaia… e proprio dei Duran Duran Mitch B. ha voluto pubblicare una bella cover. Per la precisione la canzone è “Save a praver”. Quella di Mitch B. è una cover realizzata con Relight Orchestra e MaTo Locos ed un feat. di Didascalis. “E’ il quarantesimo anniversario di quello che è un vero capolavoro del pop”, spiega l’artista.

Per Mitch B., continua un bell'appuntamento su AllaDiscoteca.com, blog dedicato a musica e divertimento. Periodicamente l’artista seleziona 5 brani da ascoltare e/o ballare per un aperitivo infinito.



Relight Orchestra, Mitch B., MaTo Locos, feat. Didascalis – Save A Prayer (Jango)

https://youtu.be/RBqC9CNuE4Y