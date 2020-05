Continuano gli episodi di violenza in America. A Seattle, in una manifestazione di protesta per la morte di George Floyd, alcuni agenti picchiano con calci e pugni un dimostrante bloccato a terra.

In un video che gira sui social si vedono alcuni agenti che picchiano con calci e pugni un dimostrante bloccato a terra.

Alcuni agenti di polizia sono stati ripresi mentre picchiavano (con calci e pugni) un manifestante, tenuto fermo a terra e senza possibilità di reagire. «Questo è un abuso» si sente urlare da una delle persone presenti. La polizia di Seattle sta visionando il video e ha aperto un’inchiesta.

Intanto proseguono le manifestazioni anche nelle altre città: a New York per il terzo giorno consecutivo migliaia di manifestanti sono scesi in piazza e si sono riuniti in marce a Harlem, Brooklyn, Queens e nelle vicinanze delle Trump Tower. A Brooklyn si sono registrati incidenti e scontri con la polizia.

E questo è un breve riassunto di come la polizia mantiene l'ordine pubblico nei confronti dei manifestanti... pacifici:

the police are literally running over crowds of people, trampling women with horses, COUGHING ON BLK PPL IN THE BRONX, throwing women so hard that they start seizing....and y’all mad about US?! THEY are inciting the violence and provoking PEACEFUL PROTESTORS. pic.twitter.com/TyymjF7C4T