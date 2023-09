Roberto Posenato della Face Management Spettacoli ospite alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 che volge lentamente ma inesorabilmente al termine (chiuderà sabato con la cerimonia di premiazione), e che sul nono red carpet di questa 80esima.

"Venezia, dove la magia incontra l’incanto": con queste parole Roberto Posenato della Face Management Spettacoli ha annunciato su Instagram il suo arrivo al Lido. Arriva in un luogo che ama particolarmente e che le regala sempre grandi emozioni.

In città come ospite del Festival del Cinema e ci sarà anche per questa 80esima edizione della kermesse. Con Roberto Posenato della Face Management Spettacoli gli artisti Mitch di radio 105, Francesco Salvi e Patrick Ray Pugliese.

Roberto Posenato chiude la giornata confermando che "Venezia è una città unica al mondo, famosa per la sua bellezza, la sua storia e la sua atmosfera incantata".