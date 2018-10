Altamura, al via la prima edizione dell'evento ForEver dedicato ai futuri sposi

Ad Altamura, Domenica 11 Novembre, la prima edizione di ForEver, l’evento imperdibile per tutti i futuri sposi che sono alla ricerca di spunti e ispirazioni per il loro grande giorno speciale

Al via il primo evento targato Maddalena Home, una serata interamente dedicata a tutti coloro che si avvicinano al giorno più importante della loro vita e, che non vogliono rinunciare alle ultime novità dedicate agli sposi.

Un’occasione esclusiva per toccare con mano tutto quello di cui hai bisogno per impreziosire e rendere unico il tuo nido d’amore.

Un percorso espositivo, accompagnato da Live Music, Foto Shooting e dimostrazioni di Make Up & Hair Style, che faranno da cornice a momenti emozionanti e ti coinvolgeranno offrendoti un’esperienza magica.

Una serata piena di emozioni e sorprese in cui avrai la possibilità di partecipare all'estrazione di tre premi di alto valore tra cui:

1° WeekEnd a Borgo Egnazia per 2 persone con pensione completa e SPA

2° TV LED 40" FLAT SAMSUNG ULTRA HD 4K

3° Trapunta matrimoniale modello LORY della linea Blumarine Home Collection

L’evento è gratuito, registrati subito!