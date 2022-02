Si è svolta stamattina la cerimonia di consegna al Comune dei due veicoli attrezzati al trasporto di persone con disabilità (9 posti in uno e 5 nell’altro), un progetto portato avanti dalla società “PMG Italia” di Bolzano, che già da anni collabora con l’ente locale, prevedente attraverso un comodato ad uso gratuito la messa a disposizione di mezzi per garantire la mobilità alle persone, che presentano delle difficoltà motorie.

Determinante come sempre il supporto degli imprenditori del territorio, che con la loro generosità permettono di acquistare i veicoli attrezzati al trasporto. All’iniziativa odierna, articolata in due momenti, hanno partecipato l’Assessore ai Servizi sociali Pasquale Impellizzeri, il dirigente Domenico Lombardo, il funzionario Filippo Santoro, i responsabili di P.M.G. Italia Antonella Di Pietro e Antonio Corso.

Prima si è proceduto alla consegna delle chiavi dei due mezzi, un Fiat Ducato da 9 posti e un Fiat Doblò da 5, entrambi già attrezzati in modo mirato e dotati anche di pedana elettrica, indispensabile per il trasporto delle persone disabili. A seguire nell’aula consiliare la consegna d’una pergamena a quegli imprenditori, che hanno dato il loro sostegno. “Siamo stati ben lieti di proseguire questa azione di supporto alle persone più fragili – ha detto Impellizzeri – e ovviamente ringraziamo di cuore tutti gli sponsor, che con la loro sensibilità hanno reso possibile tale iniziativa. Il tema della mobilità per i disabili è una delle barriere più difficili da superare, per cui preziosa è la collaborazione tra pubblico e privato”.

Una collaborazione ormai consolidata col Comune di Milazzo, che risale al 2016, – ha affermato la referente della società Antonella Di Pietro – che ha l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e di integrazione sociale e di sviluppare un impatto positivo socio ambientale. Il funzionario Filippo Santoro ha invece comunicato che uno dei due mezzi a disposizione (il Fiat Ducato) sarà assegnato all’AISM Milazzo (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), mentre l’altro resterà al Comune di Milazzo con facoltà di utilizzo alle associazioni di volontariato presenti sul territorio milazzese, ai soli fini del conseguimento delle finalità prevista dal progetto di mobilità garantita promosso da PMG Italia.