Maria Kolesnikova è una delle tre donne che in Bielorussia rappresentano l'opposizione che da un mese sta sfidando Alexander Lukashenko al potere dal 1994, chiedendone le dimissioni dopo i brogli elettorali nelle sorse elezioni presidenziali di agosto, che lo hanno riconfermato incarica per un ulteriore mandato.







Veronika Tsepkalo e la candidata alla presidenza, Svetlana Tikhanovskaya, dopo le elezioni del 9 agosto avevano invece abbandonato il Paese subito dopo il voto.

Secondo quanto riferito da un testimone oculare all'agenzia di stampa bielorussa Tut.by, questo lunedì degli uomini mascherati nella capitale Minsk hanno preso il cellulare di Maria Kolesnikova, spingendola su un minibus.

La polizia non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma avrebbe smentito quanto accaduto all'agenzia di stampa Interfax.

Finora, almeno quattro persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite nelle manifestazioni di protesta che le autorità bielorusse hanno cercato di reprimere per fermare il dissenso nel Paese.

L'arresto della Kolesnikova segue quelli avvenuti dopo la manifestazione di domenica, a Minsk, dove la polizia ha iniziato ad effettuare arresti dopo che la protesta pacifica si era conclusa e la gente stava tornando a casa. Le riprese video di domenica mostrano uomini in borghese che picchiano manifestanti con i loro manganelli.





#Belarus. Graphic content warning. Unknown men with batons are beating people on the #Minsk streets right now. Firstly, violence is back. Secondly,the legality is being completely ignored - these people look like ordinary bandits,without uniforms. They are breaking shop windows pic.twitter.com/ffKdoGMXUs