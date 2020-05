In casa Juventus starebbe per arrivare un giocatore che è stato uno tra coloro che più si son messi in luce nel Napoli di Maurizio Sarri, tanto da finire al Chelsea.

Si tratta del brasiliano, con passaporto italiano, Jorge Luiz Frello Filho, più noto con il nome di Jorginho.

Se l'affare dovesse andare in porto, molto probabilmente si concretizzerebbe con uno scambio, con Miralem Pjanic, dato per partente nella prossima sessione di mercato, che da Torino finirebbe per trasferirsi a Londra.